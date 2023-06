Bebida alcoólica durante o dia pode ser pior do que à noite; entenda

The New York Times

Uma caipirinha à beira da piscina, uma cerveja gelada num churrasco no feriado –dias bonitos, você diria, são perfeitos para um drinque gelado.

Mas por que uma bebida durante o dia parece diferente daquelas tomadas depois do jantar? E há alguma maneira de evitar a ressaca à noite?

Não há ensaios clínicos robustos que avaliem os efeitos para a saúde de ingerir bebida alcoólica durante o dia. Mas psiquiatras e especialistas em álcool disseram que existem alguns fatores únicos que influenciam como o consumo diurno pode diferir do noturno.

O horário em que você bebe pode causar efeitos diferentes em seu corpo - Astrosystem/Adobe Stock

Não há fim definido

À noite, você pode estar mais sintonizado com os sinais de que é hora de parar –depois que o jantar acaba, por exemplo. Por outro lado, a bebida alcoólica à tarde significa que as pessoas nem sempre controlam o quanto estão consumindo, diz Akhil Anand, psiquiatra da Clínica Cleveland.

Se você está bebendo ao longo do dia, e não necessariamente está monitorando quando fará sua próxima refeição, você pode acabar sem comida suficiente nos estômago para ajudar a diminuir o ritmo em que seu corpo absorve o álcool –isso significa que a intoxicação num curto período de tempo é mais provável.

Está quente

Beber enquanto há sol aumenta a probabilidade de você ficar desidratado, o que pode intensificar os efeitos da intoxicação: você pode se sentir cansado, tonto ou simplesmente fora de si, diz Sarah Andrews, professora assistente de psiquiatria e ciências comportamentais na Universidade Johns Hopkins.

Em um dia abafado, você pode perder mais líquidos do que consegue repor, o que significa também perder sódio e minerais que ajudam o corpo a funcionar normalmente. Isso, além da natureza desidratante do próprio álcool, que age como um diurético e empurra os fluídos para fora do seu organismo, faz você urinar com mais frequência.

A ressaca pode chegar mais cedo

Quanto mais cedo você começar a beber, mais cedo virá aquela sensação de boca seca e cabeça pesada da ressaca. Um brunch com mimosas pode causar uma ressaca na hora do jantar, diz Danesh Alam, psiquiatra da Universidade Northwestern, embora seja mais provável que a ressaca comece cedo na manhã seguinte, quando o teor de álcool no sangue voltar a zero.

Como beber durante o dia pode ser muito desidratante, os sintomas da ressaca provavelmente serão piores, aponta Anand.

As melhores maneiras de evitar uma ressaca são beber pelo menos um copo de água por bebida alcoólica, garantir que você coma o suficiente, evitar bebidas açucaradas e, é claro, limitar a quantidade de álcool em geral (não importa a que horas você comece).

A ansiedade pode vir com força

A desidratação também acentua os efeitos fisiológicos que podem vir com uma ressaca –mãos trêmulas, náusea, tontura. Às vezes, os sinais corporais de ressaca causados pela bebida podem desencadear sentimentos reais de medo e nervosismo, também conhecidos como ansiedade.

Nas horas ou dias após o consumo diurno, quando é mais provável que você fique mais desidratado, a ansiedade pode ser especialmente forte, indica Thea Gallagher, psicóloga clínica da Langone Health, Universidade de Nova York.

Você vai dormir bem depois? Essa é uma dúvida geral

Algumas taças de vinho antes de dormir são uma receita para uma noite mal dormida, uma vez que o álcool compromete seu sono REM (fase dos sonhos) e o faz ir ao banheiro. Beber durante o dia também pode causar estragos em seu ciclo sono-vigília, diz Alam. Você pode tirar um cochilo, o que pode dificultar o sono mais tarde. Ou você pode ganhar força durante o dia e depois sofrer as típicas consequências noturnas que acompanham a bebida: acordar agitado de madrugada.

Mas se você der a si mesmo um período de três ou quatro horas entre a última bebida e a hora de dormir –especialmente se beber água e comer nesse período–, seu corpo pode ter a chance de metabolizar o álcool antes de dormir, permitindo que você descanse o suficiente.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves