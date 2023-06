Conversas durante caminhadas são menos estressantes e criam laços

The New York Times

Algumas das conversas mais gratificantes que tive aconteceram enquanto caminhava. As trocas pareciam fluir mais facilmente, como se nossos passos estivessem definindo o ritmo para nossa fala. Mas pode haver um motivo mais simples pelo qual as caminhadas atraem as pessoas: pesquisas mostram que pode ser menos estressante conversar com alguém quando você está caminhando lado a lado, com um contato visual mínimo, do que conversar cara a cara.

"Quando caminhamos ao lado de alguém, uma conversa se torna um jogo paralelo", em que cada pessoa "olha para frente, mas está conectada pela troca", diz Esther Perel, terapeuta de casais, autora e apresentadora do podcast "Where Should We Begin?" ("Por onde devemos começar?", em português).

Conversar enquanto se pratica caminhada ajuda a fortalecer laços - Nicolás Ortega/The New York Times

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas conversas durante a caminhada, busquei conselhos de Perel e Priya Parker, autora de " The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters " (A arte de se reunir: como nos encontramos e por que isso importa, em português).

Considere um tema

Pense no tipo de conversa que você deseja antecipadamente, aconselha Parker. Se você estiver se sentindo criativo, pode até querer dar um título a ela, disse ela. Parker sugeriu quatro opções:

Caminhada descontraída. Escolha um bairro ou parque que você nunca tenha explorado e "caminhem juntos e falem sobre coisas que normalmente não surgem na vida cotidiana", sugere Parker.

Caminho das lembranças. Nessa caminhada, fale sobre memórias importantes que a outra pessoa possa não conhecer.

Passeio das dificuldades. Você e seu companheiro podem aproveitar a oportunidade para compartilhar algo com que têm lutado "e apenas ouvir um ao outro, sem dar conselhos, apenas ouvir atentamente", indica Parker.

Caminhe e converse. Não é preciso estruturar suas conversas, simplesmente se encontrem para se movimentar em vez de ficarem sentados em um bar, restaurante ou na casa de alguém. "Caminhamos e conversamos sobre qualquer coisa e tudo", diz Parker.

Prepare algumas perguntas iniciais

Caminhar convida a uma conversa tranquila, pois geralmente estamos mais relaxados e abertos a digressões, afirma Parker. "E é realmente difícil ficar checando o celular incessantemente quando você está caminhando com alguém", diz ela. "Você vai tropeçar".

Não há pressão para elaborar perguntas profundas –simplesmente passar tempo juntos em um passeio, longe de telas e obrigações, constrói laços. Mas questões iniciais podem tornar uma caminhada mais divertida.

Perel, uma especialista em fazer as pessoas se abrirem, oferece algumas confiáveis para envolver as pessoas em discussões mais provocativas:

Qual é uma promessa que você gostaria de não ter quebrado?

A viagem que eu fiz e mudou minha vida foi...

A coisa que me mantém acordado à noite é...

Se o meu eu mais jovem pudesse me ver hoje, ele diria...

Minha amizade mais inesperada é com...

Uma das formas favoritas de Parker para iniciar um diálogo é perguntar: "Você já teve algum inimigo? Por que você acha que eles te incomodaram tanto?"

"Isso geralmente leva a uma conversa apaixonada, bastante engraçada", diz Parker, acrescentando que "é um pouco transgressor, um pouco travesso".

De peito aberto para a conversa

Quando estamos caminhando com outra pessoa, segundo Parker, as normas sociais em relação ao silêncio e à conversa tendem a mudar.

"É normal dar uma pausa, o que é uma forma de intimidade", pontua. "Algumas das melhores e mais aleatórias conversas muitas vezes acontecem após longos períodos de silêncio".

E se você precisar de um companheiro de caminhada, considere juntar-se a um grupo.