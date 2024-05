Mesa de trabalho equipada com esteira pode realmente ser eficaz para a saúde

The New York Times

Especialistas já sabem há tempos que a inatividade prolongada pode ser prejudicial para o corpo, aumentando o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outras doenças. Como diz o ditado, "sentar é o novo fumar". Ao mesmo tempo, décadas de estudos têm mostrado que caminhar —mesmo apenas 4.000 passos por dia— é bom para a mente e o corpo.

As mesas equipadas com esteira —uma configuração que envolve uma mesa em pé com uma esteira embaixo dela— parecem ser um antídoto engenhoso para a vida sedentária no escritório, e uma maneira de dar alguns passos saudáveis a mais. Mas será que valem o investimento?

Pesquisas mostram que, usado corretamente, o equipamento pode auxiliar na saúde durante o trabalho - Karsten Moran/The New York Times

À medida que as mesas de esteira se tornaram mais comuns, os pesquisadores começaram a questionar quão eficazes elas são. Um número crescente de estudos, embora muitas vezes limitados, sugere que elas ajudam a manter as pessoas em movimento, adicionando talvez cerca de três quilômetros extras de caminhada por dia.

Além disso, um pequeno estudo de 2023 sugeriu que o uso regular de mesas de esteira aumentou a energia das pessoas, melhorou seus humores e, em alguns casos, até as tornou mais produtivas em seus empregos.

"Ter a capacidade de adicionar pequenas atividades ao longo do dia pode se acumular", diz Akinkunle Oye-Somefun, um candidato a doutorado na Universidade de York em Toronto e autor principal de uma recente meta-análise de pesquisas sobre mesas de esteira. No entanto, ele observou, "caminhar em uma mesa de esteira é um complemento, não algo destinado a substituir sua rotina regular de exercícios".

A chave para obter os maiores benefícios à saúde de uma mesa com esteira, e evitar o tédio ou a frustração, é ter as expectativas e estratégias corretas.

O QUE CONSIDERAR ANTES DE COMPRAR

Embora as mesas de esteira —ou tapetes de caminhada menores e mais portáteis— possam fazer você se mover mais, elas têm algumas desvantagens com as quais você pode precisar lidar.

Em primeiro lugar, há o barulho, que muitas vezes é alto, especialmente se você usar uma esteira de corrida padrão. O motor combinado com seus passos pode dificultar a concentração para você ou seus colegas de trabalho. E, infelizmente, os modelos mais silenciosos tendem a ser os mais caros.

Meg Treat, proprietária de uma empresa de relações públicas na Califórnia que possui uma mesa de esteira há cerca de um ano, disse que o barulho não era a única distração a considerar. Durante reuniões, "preciso estar na câmera, e percebi que estava me movendo", diz ela.

Habilidades motoras finas como digitar também podem ser comprometidas, de acordo com Jenna Scisco, autora principal do estudo de 2023 e professora associada de psicologia na Eastern Connecticut State University. Outro pequeno estudo sugeriu que digitar se torna significativamente mais difícil (mas observou que os "benefícios para a saúde" superavam esse aspecto negativo).

Treat limita a digitação que faz em sua mesa de esteira a emails matinais e compilação de notas para reuniões. Ela disse que evita escrever documentos mais longos, nos quais precisa de mais destreza. Além disso, "eu caminho em um ritmo lento", diz.

O custo é outro fator. Embora as esteiras e tapetes de caminhada comecem em torno de US$ 200 (R$ 1.022, na conversão atual), alguns podem custar mais de US$ 1.000 (R$ 5.114).

Antes de comprar uma esteira, pense na sua configuração ideal. Como ela vai elevá-lo do chão, você pode precisar ajustar a altura da mesa. "Planejei meu espaço e garanti que o tapete de caminhada funcionasse com minha linha de visão", diz Treat. "Descobri que um teclado e mouse sem fio eram importantes porque você precisa ajustar onde seus braços estão ao usar a esteira."

COMO CRIAR UM HÁBITO DE MANEIRA EFICAZ

Para tirar o máximo proveito da sua esteira, agende horários regulares para caminhar.

"Sua melhor aposta é criar uma rotina com ela", diz Gary Giumetti, professor de psicologia na Universidade de Quinnipiac que estudou mesas de trabalho com esteira. "Comece o seu dia com 30 minutos, por exemplo, e depois adicione mais ao longo do dia à medida que você se acostuma."

O objetivo principal —especialmente para aqueles que se exercitam regularmente fora do trabalho— é quebrar seus períodos de sentar, diz Oye-Somefun. "Comece aos poucos, talvez enquanto atende uma ligação, para que você esteja inserindo pequenos períodos de atividade no seu dia", diz ele. "Quando cansar, faça uma pausa."

Scisco recomendou estabelecer uma meta diária de passos usando seu smartwatch ou a própria esteira. "Alguns dos participantes do nosso estudo criaram competições de caminhada com seus colegas de trabalho, o que é uma boa estratégia para pessoas competitivas", afirma.

Se você trabalha em um escritório com um código de vestimenta profissional, mantenha um par de sapatos e meias de caminhada à mão, como faz Wade. "Também planejo minha roupa para o dia", diz ela. "Se vou me encontrar com o CEO e preciso usar um vestido, coloco shorts de bicicleta por baixo para caminhar mais confortavelmente."

É claro que, se uma mesa de esteira não se encaixar na sua vida, ou se o custo estiver além do seu orçamento, sempre há a caminhada tradicional. Mesmo com uma esteira, Wade ainda caminha de manhã cedo.

Apesar de fazer ajustes no uso da mesa de esteira, nunca duvidou de sua decisão. "Meu objetivo era me sentir melhor no final do dia, e eu me sinto", afirma Wade.