Entenda os sintomas da leucemia, causa da morte de Silvio Berlusconi

São Paulo

O empresário e ex-premier italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12), aos 86 anos, por complicações de uma leucemia mielomonocítica crônica. A doença é um tipo de câncer que atinge células do sangue, mais especificamente os glóbulos brancos. Alguns dos sintomas iniciais podem ser parecidos com os de gripes e resfriados.

Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), existem mais de 12 tipos de leucemia diferentes, agrupadas de acordo com o tipo de célula atingida e pela velocidade de evolução da doença. Este tipo de câncer mira os glóbulos brancos, células do sangue que fazem parte do sistema imune. A principal característica da leucemia é o acúmulo de células doentes na medula óssea, comprometendo o funcionamento e reprodução normal das estruturas sanguíneas.

O ex-premier italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12) em decorrência de uma leucemia - Tiziana FABI / AFP

Os sintomas da leucemia estão relacionados à diminuição das células funcionais no sangue, sejam glóbulos brancos ou vermelhos, e da sua capacidade de funcionamento.

De acordo com o CDC (centro de controle e prevenção de doenças do governo americano), alguns dos sintomas iniciais da doença são:

Febre, calafrios e outras manifestações semelhantes à gripe;

Fraqueza e fadiga;

Infecções frequentes;

Perda de apetite;

Perda de peso;

Inchaço nos linfonodos, fígado ou baço;

Sangramentos e hematomas frequentes ou sem motivo aparente;

Gânglios inchados;

Pequenos pontos vermelhos embaixo da pele;

Sudorese, especialmente à noite;

Dor nos ossos e articulações;

Anemia.

Como muitos destes sintomas podem estar ligados a outras doenças, a recomendação é procurar um médico para realizar o diagnóstico correto.

As leucemias crônicas, como a de Berlusconi, têm evolução mais lenta. No início da doença, as células afetadas ainda têm parte do funcionamento normal, mas o quadro se agrava com o tempo.

A doença é geralmente detectada por meio de exames de sangue de rotina e os sintomas iniciais são leves. Conforme se agrava, são comuns manifestações como inchaços e infecções.

Nas leucemias agudas, o funcionamento das células afetadas é rapidamente prejudicado e a evolução da doença ocorre em um curto intervalo de tempo.

A detecção precoce da leucemia é importante para aumentar as possibilidades chances de sucesso do tratamento. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais e de imagem, e a investigação é recomendada quando há apresentação de alguns dos principais sintomas, mesmo que também possam ser causados por outras condições de saúde.

O principal exame de sangue para detecção da leucemia é o hemograma, que indica a contagem das principais células. A confirmação do diagnóstico geralmente é feita por meio do exame da medula óssea.

O tratamento desse tipo de câncer é feito em etapas e varia de acordo com o tipo de leucemia.

Não existe uma causa conhecida para o desenvolvimento da doença, mas alguns fatores, como genética e exposição a substâncias tóxicas podem estar relacionados a um maior risco de desenvolvimento da doença, segundo estudos.

Além disso, o tabagismo também é visto como fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de leucemia.