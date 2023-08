Cresce exposição de crianças à nicotina líquida e tóxica do cigarro eletrônico

The New York Times

A FDA (Food and Drug Administration, agência que regula alimentos e medicamentos nos EUA) alerta pais e responsáveis para guardar com segurança os cartuchos de vaporizadores de tabaco para evitar que crianças sejam intoxicadas pelo líquido que há dentro deles, observando que as exposições ao cigarro eletrônico aumentaram acentuadamente no último ano.

Um boletim publicado na semana passada pela FDA incluiu dados de um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de junho, que descobriu que houve um aumento de 32% entre abril de 2022 e março de 2023 da exposição a cigarros ou líquidos eletrônicos relatados aos centros de intoxicação dos EUA, a maioria em crianças menores de 5 anos. Dados nacionais também sugerem que as exposições atingiram um pico em 2022.

"Estamos vendo mais desses produtos nas residências", disse Anthony Jaworski, gerente do programa clínico do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Infantil da Filadélfia. "E com mais desses produtos em casa, mais crianças estão tendo acesso a eles."

Cigarros eletrônicos e refis com líquido - Makcoud/AdobeStock

A FDA restringiu os cigarros eletrônicos com sabor, mas as brechas na proibição, juntamente com o aumento dos "vapes" ilegais, significam que os cigarros eletrônicos e líquidos com sabores de frutas e doces continuam chegando aos lares americanos, onde podem cair nas mãos de crianças curiosas sobre o que Jaworski chamou de odor e embalagem "atraentes".

A exposição a apenas algumas gotas de nicotina líquida pode ser prejudicial para crianças pequenas se inaladas, engolidas ou absorvidas pela pele.

"Cada mililitro de líquido para vaping pode conter a quantidade de nicotina equivalente a cerca de um, dois ou até cinco cigarros", disse Jaworski.

O que os pais devem observar

Embora os relatos crescentes de exposições sejam motivo de alarme, a maioria dos casos com crianças tende a ser "leve", disse Jaworski. No recente relatório do CDC, 8% dos casos foram tratados em uma unidade de saúde e menos de 1% resultaram em internação hospitalar.

Ainda assim, mesmo sintomas "menores" podem ser angustiantes para as crianças e seus pais, e tendem a incluir reações como vômitos, palidez da pele e sudorese, disse Jaworski.

"Eles geralmente começam cerca de 15 a 20 minutos após a exposição inicial", disse ele. "E podem durar de uma a duas horas."

A FDA também alertou que efeitos mais graves podem ocorrer, incluindo convulsão, coma, parada respiratória e até morte, e notícias recentes incluíram relatos angustiantes de médicos que trataram pacientes jovens com "reações violentas" à intoxicação por nicotina.

Os pais devem levar muito a sério os sintomas que durarem mais de uma ou duas horas, disse Jaworski, bem como quaisquer sinais de confusão ou cansaço excessivo, que podem indicar que a nicotina penetrou no cérebro.

Se você achar que uma criança pode ter sofrido uma exposição acidental, ligue imediatamente para o Controle de Intoxicações para falar com alguém, disse Jaworski. [No Brasil, ligue para o Samu: 192]

Como evitar exposições acidentais

Idealmente, pais e responsáveis não devem manter vapes em casa, disseram especialistas, mas se o fizerem ainda podem mitigar os riscos. Evite produtos com sabor que pareçam ou tenham um cheiro atraente para as crianças, disse Jaworski, e tente não usar ou recarregar cigarros eletrônicos na frente delas.

"Realmente defendemos o armazenamento seguro", disse Natalie Rine, diretora do centro de intoxicações de Ohio Central no Hospital Infantil Nationwide. "Existem diversas coisas por aí: cofres, armários trancados —coisas em que as crianças não conseguem entrar facilmente."

Os recipientes de "e-líquido" são obrigados a ter embalagens resistentes a crianças, e a FDA lembra aos pais que fechem as tampas dos produtos girando a tampa até que não possam mais torcê-la. Mas Rine disse que sua experiência no controle de tóxicos lhe ensinou que não existe um recipiente realmente à prova de crianças.

"As crianças às vezes podem ser Houdinis", disse ela, enfatizando a importância de manter produtos inseguros trancados e fora de vista.

O relatório da FDA observou que os cartuchos de nicotina também podem prejudicar os animais de estimação expostos ao líquido.

Se você derramar qualquer líquido de e-cigarro ou vaping, limpe-o com água e sabão, disse o relatório. E os pais devem instruir as crianças a nunca tocar num cartucho, que é apenas para adultos.

Embora adolescentes não sejam tão propensos a beber acidentalmente nicotina líquida, eles também enfrentam os danos dos cigarros eletrônicos. Os dados da pesquisa nacional revelaram que 14% dos alunos do ensino médio relataram o uso de cigarros eletrônicos em 2022, e 1 em cada 4 que eram usuários de cigarros eletrônicos disseram que vaporizavam todos os dias.

Os pais devem procurar artigos que servem para "vaping" entre os pertences de seus filhos e compartilhar suas preocupações sobre os riscos que os cigarros eletrônicos representam, principalmente para as partes do cérebro dos adolescentes responsáveis pelo controle dos impulsos, aprendizado e humor.

"Existe um equívoco de que, como não tem aquele cheiro ruim, obviamente será mais seguro", disse Rine. "Qualquer quantidade de nicotina será viciante, e o vício acontece rapidamente."

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves