O que fazer para mitigar os danos do consumo regular de bebidas alcoólicas

Apesar de alegações anteriores dizerem o contrário, evidências atuais deixam bem claro que mesmo um pouco de álcool é prejudicial à saúde. Estudos mostram que o consumo é associado a certos tipos de câncer, condições cardiovasculares e doenças hepáticas, entre outras preocupações.

Mas beber ainda pode fazer parte de um estilo de vida saudável se for feito com moderação, diz Eric Rimm, professor de epidemiologia e nutrição na Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan.

Não há uma maneira infalível de compensar as consequências do álcool, pontua Mariann Piano, professora e pesquisadora na Escola de Enfermagem da Universidade Vanderbilt, que estuda os efeitos do consumo de álcool. Não é como se você pudesse "correr em volta do quarteirão mais uma vez" para anular uma noite de bebedeira intensa, afirma.



Se você bebe, porém, pode ser especialmente importante priorizar outros aspectos da sua saúde.

Apoie seu sistema imunológico

O excesso de álcool pode suprimir o sistema imunológico, enfraquecendo as defesas do corpo contra infecções. Então pessoas que bebem podem querer tomar medidas para manter o bom funcionamento de seus sistemas imunológicos, pontua Rimm.

Isso inclui se exercitar regularmente. A relação entre exercício e imunidade é difícil de estudar, mas os pesquisadores observaram há muito tempo que pessoas em boa forma física e fisicamente ativas parecem desenvolver menos infecções do trato respiratório. E quando ficam doentes, suas doenças tendem a ser menos graves.

Em um estudo de 2011 que analisou cerca de 1.000 adultos na Carolina do Norte, por exemplo, pesquisadores descobriram que aqueles que se exercitavam cinco ou mais dias por semana tinham 43% menos probabilidade de ficarem doentes com uma infecção do trato respiratório superior durante um período de 12 semanas do que aqueles que eram em grande parte sedentários.

Tenha em mente, porém, que o exercício não é uma maneira garantida de mitigar os efeitos prejudiciais do consumo de álcool, diz Piano.

Outro componente fundamental de um sistema imunológico saudável é dormir o suficiente — o que pode ser especialmente desafiador para aqueles que bebem, já que o álcool é conhecido por interromper o sono.

Para descansar adequadamente após uma noite de bebedeira, dê a si mesmo várias horas de intervalo entre beber e ir para a cama, recomenda Aric Prather, especialista em sono da Universidade da Califórnia, São Francisco. Quanto menor a concentração de álcool no sangue na hora de dormir, menos fragmentado o sono será.

Optar por bebidas com menor teor alcoólico quando sair, como uma cerveja com 4% de álcool em vez de uma bebida mista forte, também é útil, diz ele.

Alimente-se bem

Uma dieta saudável também pode ajudar a saúde em geral — e potencialmente reduzir o risco de desenvolver algumas das condições relacionadas ao consumo de álcool, como certos tipos de câncer e doenças cardiovasculares.

David Streem, um psiquiatra especializado em tratamento de questões relacionadas ao álcool na Clínica Cleveland, afirma que a dieta mediterrânea —com ênfase em frutas, legumes, grãos integrais, leguminosas, nozes, azeite de oliva e peixe— é amplamente considerada o "padrão ouro" para uma alimentação saudável.

As bebidas alcoólicas também podem ser ricas em calorias, especialmente se forem coquetéis açucarados como margaritas ou piña coladas, afirma Rimm. Assim, você pode querer estar atento a como as calorias extras do álcool se encaixam na sua ingestão calórica geral do dia.

E beber pode levar a escolhas alimentares ruins, acrescenta Streem. Uma cerveja semanal depois do trabalho com os amigos provavelmente não afetará muito sua saúde, diz ele.

"Mas se essa cerveja sempre for acompanhada por um bife de 340 gr ou uma enorme porção de nachos", as consequências de uma alimentação não saudável podem se acumular ao longo do tempo e serem mais prejudiciais à sua saúde do que o próprio álcool, pontua ele.

Faça seu check-up anual

É essencial consultar um médico pelo menos uma vez por ano para um check-up regular, sugere Rimm, e ser honesto sobre a quantidade que você bebe. Se for mais do que uma quantidade moderada, o médico pode pedir exames de sangue adicionais, como aqueles que avaliam se suas enzimas hepáticas ou níveis de açúcar no sangue estão dentro de uma faixa saudável.

Iniciar exames preventivos nas idades recomendadas, como colonoscopias aos 45 anos e mamografias aos 40, pode ser especialmente importante se você bebe, recomenda Rimm, já que o álcool é um fator de risco para cânceres colorretal e de mama.

Beba com consciência

Ser mais intencional sobre quando e por que você escolhe beber pode te ajudar a consumir menos álcool, diz Thea Gallagher, uma psicóloga clínica da NYU Langone Health.

Buscando uma abordagem de consumo com consciência, você pode prestar atenção em como o álcool faz você se sentir, tanto no momento quanto no dia seguinte. O que o álcool oferece a você? O que ele tira?

Ao observar as motivações por trás do seu desejo de beber, você pode começar a avaliar se reduzir a bebida te beneficiaria, diz ela. Para fazer isso, tente começar devagar, bebendo um drinque a menos por noite do que você normalmente beberia, sugere Gallagher.

"Estar um pouco mais envolvido com os prós e contras e tomar decisões conscientes, estar ciente, fazer pequenos ajustes ao longo do tempo" pode ser realmente eficaz para estabelecer um relacionamento equilibrado com o álcool, diz ela.