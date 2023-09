Retinol auxilia no controle da acne e melhora aparência da pele; veja como usar

The New York Times

Os produtos com retinol vendidos sem receita médica são populares por um bom motivo: além de ajudar a controlar a acne, podem melhorar a aparência geral da pele e diminuir os sinais de envelhecimento. "São perfeitos para reduzir linhas finas e poros dilatados, melhorar a textura da pele e uniformizar o tom da pele", diz Hope Mitchell, dermatologista em Perrysburg, em Ohio.

No entanto, eles também podem ser difíceis de usar. Os produtos com retinol são fabricados por diversas marcas, vêm em diferentes formulações e devem ser aplicados com cuidado, principalmente no início, pois podem causar irritação.

Aqui está o que você precisa saber.

Retinol auxilia no tratamento de acne e promove renovação celular - Nina L/Adobe Stock

Como eles funcionam

Os retinóis se enquadram nos compostos chamados retinoides, que são todos derivados da vitamina A, afirma Mitchell. Os retinoides sob prescrição médica estão disponíveis desde a década de 1970 e são encontrados em medicamentos para acne, como o Accutane. O retinol é um retinoide mais suave, por isso está acessível sem prescrição.

A substância afeta a pele de várias maneiras. Aumenta a renovação das células, "o que causa uma esfoliação natural", diz Divya Shokeen, dermatologista cosmética em Manhattan Beach, na Califórnia. Isso ajuda a limpar os poros entupidos, o que pode tratar a acne e prevenir futuras erupções.

O retinol também aumenta a produção de colágeno, proteína que melhora a firmeza e a elasticidade da pele. "A partir dos 20 anos, começamos a perder cerca de 1% do colágeno da nossa pele por ano", pontua Marisa Garshick, dermatologista em Nova York. À medida que isso acontece, diz ela, a pele começa a ficar flácida e enrugada. Então, o retinol atua para neutralizar esse processo.

Além disso, ele pode diminuir manchas escuras. "Os retinóis podem ajudar a reduzir a produção excessiva de melanina, especialmente em áreas onde ela está concentrada e causa descoloração", afirma Shokeen.

Um ensaio clínico de 2015 descobriu que quando mulheres entre 40 e 55 anos usaram um produto de retinol diariamente durante um ano, ele reduziu a aparência de pés de galinha em 44% e a descoloração da pele em 84%. Outro ensaio clínico, de 2009, relatou que o uso diário de um creme de retinol em mulheres de 40 a 60 anos durante um período de 26 semanas reduziu o aparecimento de rugas finas e profundas.

Como escolher o produto certo

Mesmo que você possa comprar um produto de retinol em quase qualquer drogaria ou loja de departamentos, Shokeen diz que é melhor consultar primeiro um dermatologista para garantir que o retinol é adequado para você, especialmente se estiver amamentando ou tiver um problema de pele como eczema ou rosácea. Mulheres grávidas não devem usar retinóis, acrescenta Shokeen.

Geralmente, os dermatologistas aconselham começar com uma formulação suave para reduzir o risco de vermelhidão e irritação. Escolha uma marca em que você confia e prefira o produto de menor concentração, sugere Garshick. Não preste muita atenção à porcentagem exata da substância anunciada no rótulo, porque as marcas usam compostos de retinol diferentes –portanto, um produto que contém 1% de retinol pode ser essencialmente equivalente a outro que contém 0,3%.

Se você tem pele sensível, pode procurar um produto que inclua outros ingredientes –como ceramidas, niacinamida ou ácido hialurônico– para ajudar a neutralizar o ressecamento e a inflamação, recomenda Garshick. Além disso, procure produtos de retinol rotulados como "encapsulados", o que significa que o retinol é envolvido por uma barreira protetora e liberado na pele ao longo do tempo, tornando-o potencialmente menos irritante.

Quando e como usar retinóis

Acima de tudo, os especialistas aconselham a começar devagar e ser paciente.

"Os retinóis podem levar de dois a três meses para começar a fazer efeito, e os benefícios podem continuar melhorando ao longo de seis meses", pontua Garshick. Pode demorar ainda mais para que você comece a ver certas melhoras com retinóis de baixa concentração, acrescenta ela.

Para garantir que você não é alérgico a nenhum dos ingredientes de um produto, Shokeen sugere primeiro aplicá-lo em um pequeno pedaço de pele na parte interna do braço. Se a pele não ficar vermelha, coçando ou inchada em minutos ou horas, você pode começar a usá-lo em outro lugar, diz ela.

Garshick aconselha usar o produto uma ou duas vezes por semana durante as primeiras duas semanas, para permitir a aclimatação da pele, e aplicá-lo sempre à noite, pois o retinol se decompõe quando exposto ao sol.

"Se a pele começar a ficar muito vermelha e irritada, parecendo estar queimando ou ardendo, ou tiver muita coceira", é hora de fazer uma pausa, afirma ela. Assim que sua pele aguentar uma dose duas vezes por semana sem ficar irritada, você poderá aumentar gradualmente a frequência, até chegar no uso diário. Você também pode mudar para um produto mais forte.

Mitchell recomenda a aplicação de um hidratante não comedogênico (que não obstrui os poros) após o uso de retinol para neutralizar a irritação e o ressecamento. E como o retinol pode deixar a pele mais sensível ao sol é sempre bom usar protetor solar durante o dia.

Algumas pessoas com acne podem inicialmente ter mais surtos quando começam a usar retinol, mas esses surtos geralmente são breves e a pele logo melhora, diz Mitchell.

"Sua pele pode ficar pior antes que comece a melhorar, então tente não desanimar", recomenda ela.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves