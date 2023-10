Vitamina C é benéfica para a pele, mas substância nem sempre age corretamente

The New York Times

Se você passou algum tempo explorando o lado dos cuidados com a pele no TikTok, sabe que os dermatologistas adoram destacar os benefícios dos soros e cremes de vitamina C. Eles afirmam que a vitamina pode iluminar e firmar a pele, protegê-la dos danos causados pelo sol e pelo ambiente, diminuir manchas escuras e até reduzir os sinais de envelhecimento.



"Todos os seus vários benefícios fazem dela uma recomendação de primeira para a maioria dos dermatologistas", disse a da. Fatima Fahs, dermatologista em Michigan.

Apesar de a vitamina C ser benéfica para a pele, é difícil fazer um produto em que essa substância permaneça estável e funcione como deveria - Derek Brahney/The New York Times

No entanto, se você analisar as pesquisas sobre como a vitamina C realmente afeta a pele, uma imagem diferente emerge. Em uma análise publicada em 2021 no Journal of Cosmetic Dermatology, por exemplo, Fahs e seus colegas avaliaram a eficácia de várias formulações de vitamina C na melhoria da saúde da pele. Eles concluíram que, embora algumas formulações parecessem beneficiar a pele, os resultados gerais foram mistos.

O problema é que, embora a vitamina C provavelmente seja boa para a pele, é difícil criar um produto que funcione como deveria.

Como a vitamina C funciona —na teoria

Pesquisas sugerem que, quando a vitamina C penetra na pele, ela protege e melhora a derme de várias maneiras.

É um antioxidante, então pode neutralizar moléculas danosas chamadas radicais livres, que "aceleram os sinais de envelhecimento", disse a dra. Whitney Bowe, dermatologista em Nova York.

A vitamina C também pode estimular a produção de colágeno da pele, uma proteína que aumenta a firmeza e a elasticidade da pele e ajuda a mantê-la macia e hidratada. Por causa disso, "usar um soro de vitamina C potente e estável consistentemente ao longo do tempo pode ajudar a suavizar a aparência de linhas finas e rugas", disse Bowe.

Por fim, a vitamina C pode clarear manchas escuras porque inibe uma enzima chamada tirosinase que causa a descoloração da pele, disse Bowe. Embora haja poucas pesquisas sobre a eficácia da vitamina C nesse aspecto, um pequeno estudo publicado em 1996 descobriu que a vitamina C reduziu a aparência de manchas escuras na pele ou sardas relacionadas à idade em 19 de 34 pessoas que a usaram.

Por que alguns produtos não funcionam

Alguns produtos de vitamina C não são feitos de maneira que garantam que a vitamina realmente penetre na pele e faça seu trabalho. "Você realmente precisa entender como formulá-los e como embalá-los corretamente", e nem todas as empresas conseguem fazer isso corretamente, disse a dra. Patricia Farris, dermatologista em Metairie, Louisiana.

A vitamina C é uma molécula instável e pode se decompor facilmente em uma molécula diferente que não ajuda a pele, disse Bowe. Por exemplo, o ácido L-ascórbico, uma forma de vitamina C encontrada em muitos produtos para cuidados com a pele, se degrada quando exposto ao calor, a um pH alto ou à luz solar, disse ela —o que pode acontecer durante o transporte e o armazenamento.

Mesmo que a vitamina C em um produto permaneça estável, ela pode não penetrar profundamente o suficiente na pele para beneficiá-la. A camada mais externa da pele repele moléculas hidrofílicas como o ácido L-ascórbico —e isso significa que a molécula pode não ser suficientemente absorvida, disse Bowe.

Outros derivados de vitamina C, como o tetrahexildecil ascorbato e o ácido tetra-iso palmitoil, têm uma química diferente e podem penetrar mais facilmente na camada externa da pele, por isso alguns produtos contêm essas formas de vitamina, disse Bowe. Essas formulações também podem ser mais suaves para a pele.

Mas essas formas de vitamina C são relativamente novas e não têm tantas pesquisas comprovando seus benefícios, disse Fahs. "A realidade é: estudos em humanos mostrando eficácia ainda são muito limitados", disse ela.

Escolhendo um produto

Se você está considerando um produto de vitamina C que contém ácido L-ascórbico, Fahs recomendou procurar uma formulação que também contenha vitamina E e ácido ferúlico, ambos podem melhorar a estabilidade da vitamina e sua capacidade de penetrar na pele.

Para maximizar a chance de um produto de vitamina C funcionar, opte por um que esteja em uma embalagem opaca e use um aplicador de bomba em vez de um conta-gotas, disse Bowe. Esses recursos ajudam a evitar a degradação da vitamina C.

Farris recomendou o uso de produtos de vitamina C feitos por empresas maiores e confiáveis de cuidados com a pele, como a SkinCeuticals, que são mais propensas a realizar testes clínicos de eficácia do que empresas menores de cosméticos.

Como o ácido L-ascórbico pode causar irritação, pessoas com pele sensível ou rosácea podem querer usar um produto que contenha uma das formas mais suaves de vitamina C, como o tetrahexildecil ascorbato, disse Fahs.

Ainda confuso sobre o que comprar ou se comprar? Fale com o seu dermatologista, disse Bowe.

"Não tenha medo de fazer perguntas para otimizar seus cuidados com a pele", disse ela. "Você merece encontrar os produtos que funcionam melhor para as necessidades da sua pele."

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.