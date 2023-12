Fazer exercícios prolonga a vida? O surpreendente resultado de estudo com gêmeos

The Conversation*

Pesquisas sobre estilo de vida e longevidade apontam consistentemente que as pessoas que praticam mais exercícios vivem mais.



Portanto, é surpreendente ver o resultado do relatório "Finnish Twins Cohort Study", um estudo finlandês, que apontou que há pouco efeito direto da "atividade física de lazer" na expectativa de vida. O que torna esse estudo diferente dos outros —e está certo?

Estudo finlandês apontou que há pouco efeito direto da "atividade física de lazer" na expectativa de vida - Getty Images

O comportamento humano e a biologia são complexos e interagem com a sociedade e o meio ambiente em geral.

A quantidade de exercício que uma pessoa faz pode estar ligada à sua genética, dieta, deficiências, educação, riqueza ou apenas se ela tem tempo de lazer suficiente e um espaço verde seguro.

Cada um desses fatores também pode estar ligado à expectativa de vida de diferentes maneiras.

Você provavelmente pode pensar em uma dúzia de outras coisas que podem estar associadas à saúde de uma pessoa e à quantidade de exercícios que ela pratica. A direção da causalidade nem sempre será clara. Embora seja certamente verdade que as pessoas que se exercitam mais viverão, em média, mais tempo, é muito mais difícil saber quanto é causado pelo exercício em si, em comparação com esses outros fatores.

Como podemos esperar isolar esse efeito causal único da complexidade da vida das pessoas?

Estudos sobre gêmeos podem nos ajudar nisso. Os gêmeos têm genética e experiências de vida semelhantes ou idênticas, portanto podemos testar mais diretamente como as diferenças em seu comportamento na velhice afetam a expectativa de vida.

Essa é precisamente a abordagem adotada por pesquisadores da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia. Eles usaram questionários de exercícios aplicados a 11.000 pares de gêmeos adultos do mesmo sexo em 1975, 1981 e 1990, e vincularam isso aos registros de óbitos até o ano de 2020.

Estudar gêmeos pode ajudar os cientistas a apontar se uma determinada característica, doença ou distúrbio é influenciada mais fortemente pelos genes ou pelo ambiente - Andrey Zhernovoy/Shutterstock

Grupos menos e mais ativos

Os pesquisadores descobriram que, como esperado, os mais ativos tiveram uma taxa de mortalidade 24% menor em comparação com os menos ativos. Esse efeito é menor do que o sugerido por estudos anteriores, e a maior parte do excesso de risco foi notada nos 10% menos ativos dos participantes do estudo.

Eles também analisaram a idade biológica, medida pelo grau de dano ao DNA (metilação) e, surpreendentemente, descobriram que tanto os grupos mais ativos quanto os menos ativos pareciam biologicamente mais velhos que os outros.

O emparelhamento de gêmeos trata da genética e das diferenças no início da vida, mas e quanto a outros aspetos do comportamento saudável?

Quando o tabagismo, o consumo de álcool e o índice de massa corporal (IMC) foram tidos em conta na análise, a ligação entre exercício e longevidade foi muito reduzida, com apenas uma diferença de 9% na taxa de mortalidade entre o grupo menos ativo e os outros - e nenhuma diferença entre os altamente e moderadamente ativos.

Em outras palavras, para um possível par de gêmeos com níveis de atividade muito diferentes, mas com o mesmo histórico de tabagismo, consumo de álcool e IMC, haveria muito pouca diferença na expectativa de vida.

Mas o que significa alterar os níveis de exercício enquanto todos os outros aspectos da saúde permanecem constantes?

Por exemplo, se o efeito do exercício na morte fosse mediado pela perda de peso, então essa análise não revelaria essa ligação. E se o exercício aumenta, mas o peso não muda, então alguma outra coisa deveria compensar?

Houve também alguma evidência de que o efeito do exercício foi mais forte nos primeiros 20 anos após a avaliação, em comparação com a década subsequente. Portanto, é possível que o exercício precise ser mantido para que os benefícios de longevidade na vida adulta permaneçam.

Isso estaria de acordo com as evidências de ensaios clínicos que mostram benefícios mais imediatos das intervenções de exercício na saúde em pessoas com condições pré-existentes.

Papel menor do que se pensava anteriormente

Então, o que podemos concluir com segurança dessas novas descobertas - que ganharam um prémio nacional de medicina desportiva na Finlândia, mas que ainda não foram revistas pelos pares?

Claramente, as pessoas que se exercitam mais vivem, em média, mais tempo. Genética, fatores sociais, saúde existente e outros aspectos do estilo de vida explicam parte da associação. Não devemos descartar uma ligação direta entre exercício e longevidade, mas este estudo sugere que pode ter um papel menor do que se pensava anteriormente.

No entanto, a evidência experimental mostra que o exercício pode prevenir doenças e incapacidades, melhorar o humor e a qualidade de vida em geral, o que muitos considerariam resultados mais significativos do que apenas o tempo de vida.

Pode ser difícil para as pessoas manter mudanças no estilo de vida e, por isso, são importantes esforços sociais e ambientais, como a manutenção de espaços verdes de alta qualidade, para apoiar estilos de vida saudáveis.

As desigualdades sociais na saúde e na longevidade existem e estão aumentando, por isso é vital que continuemos melhorando a nossa compreensão das razões pelas quais e o que devemos fazer a respeito.

*Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original.