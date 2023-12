Mais uma forma de categorizar os corpos das mulheres

São Paulo

Embora categorizar corpos seja assunto para lá de ultrapassado, uma nova expressão vem emergindo para incluir quem não é magra nem gorda: "midsize". De origem americana, é frequentemente usado na indústria fashion para definir modelos que vestem algo entre 42 e 48 em numeração brasileira.

Reportagem da Folha mostrou que o número de modelos plus size cresceu timidamente na última temporada de moda do hemisfério norte, enquanto a presença de mids apresentou tendência de estabilidade.

Plus foram de 0,6% para 0,9%. Os tamanhos médios variaram de 3,8% para 3,9%. De forma geral, 95,2% das modelos vestiam manequins menores que 40.

Ilustração em pintura a óleo de quadris largos e barriga abundante - lpictures/Adobe Stock

O termo, apesar de ter lugar cativo no mundo fashion, ganha adeptas fora dele. Homens e mulheres que afirmam ter encontrado seu lugar em meio às categorizações.

Alguns defensores da expressão defendem que se considerar midsize diz respeito à percepção sobre o próprio corpo e não necessariamente estar dentro da numeração estabelecida pela indústria da moda.

A analista de mídias sociais Anna Clara Ferro, 27, descobriu o termo enquanto fazia uma pesquisa para seu TCC (trabalho de conclusão de curso). Ela se deparou com um artigo que explicava o conceito e logo se identificou com ele, embora não tivesse certeza que se encaixava na categoria.

"Foi meio que uma epifania, uma explosão mental", diz ela.

A expressão a ajudou a se aceitar mais. Passou a notar mulheres com corpos semelhantes nas ruas, nos filmes e em redes sociais. Começou a ver beleza nelas e enxergar a si própria com outros olhos.

"Descobrir que esse grupo de mulheres que se identifica com essa definição me ajudou a me encaixar em algum lugar", afirmou. "No mundo ideal, não deveria existir esse tipo de nomenclatura. Mas para o mundo que a gente vive, que segrega e rotula tudo, às vezes quanto mais rótulo, mais importante, porque em algum deles você vai se enxergar."

A nutricionista Marcela Kotait, coordenadora voluntária do ambulatório de Anorexia Nervosa do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), diz que prefere não usar o termo com pacientes para evitar categorizações

"Essa classificação do corpo em tamanho é algo que eu acredito que, na verdade, cria só mais uma forma de opressão", afirma Kotait. "Ela acaba invalidando a pluralidade de formas."

Ao mesmo tempo, vê uma tentativa de inclusão por meio da moda, que traz estruturas físicas comuns para o ambiente fashion. "O midsize também é uma normalização do corpo comum. Acho que a gente começa a falar de todos os tipos de corpos, ainda que com padrões, classificações e termos específicos", conclui.

