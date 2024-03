Como usar celular todo dia e ainda manter uma relação saudável com ele

The New York Times

Há alguns anos, uma funcionária do Google enviou um email para milhares de colegas: E se, por seis semanas seguidas, você passasse uma noite por semana sem tecnologia?

O email era de Laura Mae Martin, assessora executiva de produtividade do Google, um cargo criado, entre outras coisas, para ajudar os funcionários a desenvolver relacionamentos mais saudáveis com seus dispositivos e aplicativos.

Após enviar a nota, Martin foi inundada com respostas de colegas ansiosos por um descanso de alguns dos produtos que ajudaram a construir. Milhares de funcionários participaram desde então do desafio anual "Noite de Terça-feira Sem Tecnologia" [No-Tech Tuesday Night Challenge, em inglês], conta a executiva, autora do livro "Uptime: Um Guia Prático para Produtividade Pessoal e Bem-Estar".

É possível ter um relacionamento saudável com a tecnologia enquanto ainda a utiliza diariamente - Catarina Pignato

O problema que ela estava tentando resolver não é exclusivo dos trabalhadores do Google. Uma pesquisa descobriu que a maioria dos americanos diz que passa muito tempo em seus telefones. Mas soluções drásticas —uma desintoxicação digital, uma redução do telefone ou uma saída completa das redes sociais— podem parecer impraticáveis.

É possível ter um relacionamento saudável com a tecnologia enquanto ainda a utiliza diariamente? Felizmente, de acordo com especialistas, a resposta é um sim retumbante.

COMECE COM UMA PERGUNTA SIMPLES

Você conhece aquela vontade de pegar o telefone sem perceber? E então, antes que perceba, já está há uma hora em uma maratona de redes sociais?

Se você deseja conviver pacificamente com a tecnologia, precisa controlar esses impulsos. Comece notando quando tem vontade de pegar o telefone ou abrir as redes sociais no navegador, diz Richard J. Davidson, fundador e diretor do Centro para Mentes Saudáveis da Universidade de Wisconsin-Madison.

Ao se conscientizar do que está prestes a fazer, você está interrompendo um comportamento automático e despertando a parte do seu cérebro que governa o autocontrole, disse ele. Conforme sugere um artigo de pesquisa, a consciência de suas ações pode ajudar a controlar maus hábitos.

"Quando você perceber o impulso, simplesmente se pergunte: 'Eu realmente preciso fazer isso agora?'" diz Davidson.

Fazer essa pergunta pode ajudá-lo a pausar, refletir e resistir à tentação de verificar seu dispositivo. E sejamos realistas: Às vezes, você pode decidir se permitir um tempo na tela. Mas ao estar consciente de seus impulsos, você pode ser manter seus hábitos de forma mais intencional, argumenta Davidson.

RETIRE O "MÓVEL" DE SEUS DISPOSITIVOS MÓVEIS

Anna Lembke, professora de psiquiatria e medicina da dependência na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, diz que um dos maiores problemas com os smartphones é o que ela chama de "enviar mensagens enquanto corre para pegar um ônibus". Usar nossos dispositivos enquanto estamos em movimento —indo de uma reunião para outra, levando uma criança para a escola ou pegando um ônibus— nos impede de nos envolver mais em nossas vidas, diz Lembke.

"Estamos perdendo uma riqueza de informações e sinais do mundo ao nosso redor, e também nos privando da oportunidade de processar e interpretar o que experimentamos", afirma.

Uma maneira de criar harmonia com sua tecnologia é limitar o uso do telefone quando estiver em movimento. Saindo para uma caminhada? Desative suas notificações. Indo pegar um café? Deixe seu telefone na mesa. Se estiver se sentindo corajoso, tente desligar seu telefone enquanto estiver em trânsito, diz Lembke, que escreveu "Dopamine Nation: Encontrando Equilíbrio na Era da Indulgência". Ele não vibrará com notificações, mensagens de texto ou chamadas telefônicas, o que, segundo ela, poderia ajudá-lo a se concentrar no mundo ao seu redor.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

AGENDE PEQUENAS PAUSAS TECNOLÓGICAS

Férias prolongadas de seus dispositivos podem não ser possíveis. Mas se você está tentando passar menos tempo olhando para suas telas, pausas de 10 ou 15 minutos podem ser uma opção mais prática, diz Adam Gazzaley, neurocientista da Universidade da Califórnia, São Francisco e autor de "A Mente Distraída: Cérebros Antigos em um Mundo de Alta Tecnologia" [The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World, em inglês]. Você pode dar uma rápida caminhada, fechar os olhos, trabalhar em um quebra-cabeça ou ler um livro.

Outro truque: Coloque pausas tecnológicas em sua agenda, diz Gazzaley. Pode parecer estranho agendar algo como "fazer uma caminhada sem telefone", mas não deveria se for uma prioridade, afirma.

CONTROLE SEU AMBIENTE

Não confie apenas em sua força de vontade para reduzir o tempo de tela, diz James A. Roberts, especialista em comportamento do consumidor na Universidade Baylor. Em vez disso, ajuste seu ambiente.

"Qualquer coisa que você possa fazer para criar um ambiente que torne o mais fácil possível se afastar do telefone será útil", diz Roberts, que escreveu "A Mente Distraída: Cérebros Antigos em um Mundo de Alta Tecnologia" [Too Much of a Good Thing: Are You Addicted to Your Smartphone?, em inglês].

Aqui estão algumas coisas que você pode tentar:

TENHA UM DESPERTADOR Um alarme de telefone o obriga a pegar o dispositivo ao acordar, tornando muito fácil começar a ler emails e alertas, diz Roberts. Mas um despertador independente permite que você deixe seu telefone intocado até decidir que é hora de mergulhar.

NOMEIE UM PARCEIRO DE RESPONSABILIDADE Roberts sugere pedir a um membro da família ou amigo para lembrá-lo de largar o dispositivo quando você estiver usando por muito tempo, quando alguém estiver tentando conversar com você, ou em outros momentos em que estiver atrapalhando a vida no mundo offline.

EXCLUA AS REDES SOCIAIS DO SEU CELULAR Para gerenciar o uso das redes sociais sem abandoná-las completamente, você precisará torná-las menos acessíveis, diz Roberts. Uma dica que ele sugeriu é excluí-las do seu celular, mas mantê-las no seu computador para que você ainda possa usá-las para o trabalho ou para manter contato com a família e amigos.

FAÇA A TECNOLOGIA TRABALHAR PARA VOCÊ Uma coisa em que os especialistas concordaram: para estabelecer uma relação saudável com a tecnologia, você precisa estar no controle dela e não o contrário. Pense nos seus aparelhos como ferramentas que você decide como usar.

"Faça com que ela trabalhe para você, não contra você", diz Martin, a especialista em produtividade do Google. "Seja um programa de email ou seu lava-louças, a intenção por trás de como você vai usá-los é o que realmente faz a grande diferença."