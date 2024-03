O que é a síndrome do cabelo impenteável: 'O cabelo da minha filha é lindo'

Suffolk | BBC NEWS

Uma mãe britânica cuja filha tem a síndrome do cabelo impenteável quer ensinar à menina que o "diferente é bonito".

Layla, de três anos, foi diagnosticada com a condição rara quando tinha cerca de um ano.

A pequena Layla, 3, diz que ama seu cabelo; ela nasceu com uma síndrome rara que torna seu cabelo 'impenteável' - Arquivo pessoal

A família vive no vilarejo de Great Blakenham, na Inglaterra. A mãe, Charlotte, diz que o cabelo da filha fica constantemente "fofo", pois carece de proteínas e cresce de uma forma diferente.

"Não a tratamos de forma diferente, mas o resto do mundo sim", conta Charlotte.

Layla tem uma conta no Instagram que diz que ela é uma das 'pessoas sortudas' a ter a síndrome - Arquivo pessoal

A mãe diz que o maior desafio para a família é explicar o que é "consentimento" para Layla —porque outras pessoas não parecem respeitar esse distanciamento ao se aproximar do cabelo dela.

"As pessoas simplesmente chegam e tocam nela", relata.

"Como você ensina a uma criança que não é certo chegar e tocar em alguém?"

A mãe conta que, desde cedo, as pessoas notavam que o cabelo de Layla era diferente. Depois da terceira ou quarta infecção nas unhas da criança, a família decidiu fazer exames.

Layla e o irmão com os pais, Charlotte e Kevin - Arquivo pessoal

Um tricologista (especialista em cabelo e couro cabeludo) ficou "emocionado porque foi o primeiro caso que viu".

"Fiquei chocada, sempre soubemos que ela era especial, mas então ela foi diagnosticada como especial", disse Charlotte.

A mulher conta que criou uma conta no Instagram para "educar as pessoas" sobre a condição e sobre lidar com as diferenças.

"Não há muito que ela possa fazer com seu cabelo e quero que ela o ame. Quero que ela saiba que as pessoas também o amam."

Freddie, irmão de Layla, também acha o cabelo dela bonito - @Cameralikeso

A mãe conta que, quando recentemente foi a um supermercado, um homem lhe questionou agressivamente: "Por que você penteia o cabelo da sua filha assim? Parece que você esfregou balões nela".

Charlotte relata que pensou cuidadosamente em como responder, pois isso mostraria a Layla como lidar com esse tipo de situação.

"Eu disse: Não fiz nada no cabelo dela, ele é natural e acho lindo."

O que é a síndrome do cabelo impenteável

A síndrome do cabelo impenteável é uma condição rara causada por uma mutação genética.

A ponta do cabelo é mais irregular, às vezes parecendo um triângulo ou um coração.

Normalmente, a ponta do cabelo é regular, com um corte tranversal, de acordo com pesquisa publicada no American Journal of Human Genetics.

Segundo pesquisadores, a condição, que geralmente ocorre na infância, melhora com o passar dos anos na maioria dos casos.