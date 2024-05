Desodorante natural ou antitranspirante: qual é mais saudável?

BBC News

Nos últimos anos, tem crescido no mercado a oferta de desodorantes naturais que prometem ser menos agressivos na pele, sem álcool ou alumínio —substância considerada prejudicial por bloquear os poros e supostamente ligada a doenças como o câncer de mama.

Esses produtos podem custar até quatro vezes mais que um desodorante ou antitranspirante tradicional, gerando dúvidas sobre o custo benefício de trocá-los na rotina de cuidados pessoais.

A BBC conversou com o dermatologista Adil Sheraz e com Barbara Olioso, química especializada na composição de produtos naturais, para entender o que é ciência por trás dessas afirmações e o que é marketing.

A transpiração é um mecanismo natural para regular a temperatura corporal e ocorre no corpo todo, não somente nas axilas - Getty Images

Como funciona a transpiração "A transpiração é o mecanismo que regula a temperatura do nosso corpo. O suor libera fluidos, basicamente água com eletrólitos e sal. Quando o corpo esquenta, liberamos esse fluido na superfície da pele, evaporando no ar e reduzindo a temperatura corporal", afirma Sheraz. Não é a transpiração em si que gera o odor, mas sim a interação do suor com as bactérias que vivem na pele. Além de servir para regular a temperatura do corpo, o suor também ocorre em situações que causam estresse, nervosismo ou ansiedade.

Os antitranspirantes agem bloqueando os poros das axilas, reduzindo a quantidade de transpiração - Getty Images

O ser humano tem aproximadamente 2 a 4 milhões de glândulas sudoríparas no corpo. As glândulas apócrinas estão presentes nas axilas, virilha, couro cabeludo e em algumas áreas do rosto. As glândulas écrinas, que estão espalhadas pelo corpo todo, liberam água e sais e não apresentam nenhum tipo de odor.

"As glândulas apócrinas produzem suor com uma composição diferente, contendo ácidos graxos, carboidratos, alguns lipídios complexos e esteróides. Quando esse suor é liberado, as bactérias que normalmente vivem em nossa pele se alimentam desses componentes e isso cria o odor associado à transpiração", diz Sheraz.

Quem é quem

Para evitar o mau odor, geralmente são utilizados três tipos de produtos: desodorantes, antitranspirantes e desodorantes naturais.

Os desodorantes reduzem o odor matando bactérias ou mascarando o odor que geram, mas não têm impacto na quantidade de suor que uma pessoa produz.

Os naturais costumam ser feitos a partir de uma "mistura de produtos antibacterianos naturais, como extrato de sálvia ou derivados de zinco, com ingredientes absorventes de suor, como vários tipos de amidos, e bicarbonato de sódio", diz Olioso.

Ao contrário desses últimos, os antitranspirantes —predominantemente baseados em compostos de alumínio— formam uma cobertura temporária nos canais de suor e interrompem o seu fluxo para a superfície da pele.

Segundo os especialistas, é preciso saber as características de cada opção e avaliar qual é melhor para a rotina - Getty Images

Sobre os antitranspirantes, Sheraz afirma que "se pensarmos na quantidade de glândulas sudoríparas que temos, as das axilas representam apenas entre 1% e 2% do total. Portanto, bloquear esses poros com alumínio não terá efeito prejudicial no suor que você produz".

Embora existam alguns estudos que associam o alumínio a certas condições médicas, como câncer de mama ou demência, Sheraz diz que "se olharmos para todos esses estudos, veremos que não há provas conclusivas que o alumínio cause alguma dessas condições".

A melhor escolha

Antitranspirantes podem causar irritação na pele das axilas, por causa das demais substâncias químicas que eles contêm. Mas isso, ressalta o dermatologista, se deve ao uso incorreto do produto.

Embora alguns estudos do passado indicassem relação entre o alumínio e alguns tipos de câncer, não existem provas conclusivas dessa relação - Getty Images

A melhor forma de usar um produto que contenha alumínio é garantir que as axilas estejam completamente secas. Se estiverem molhadas, o cloreto de alumínio reagirá com a água e produzirá ácido clorídrico que irritará a pele.

Por esse motivo, Sheraz recomenda aplicar antitranspirante à noite e lavar as axilas na manhã seguinte.

Com o tempo, o alumínio irá acumular-se nos dutos e bloqueá-los. Assim, mesmo aplicando à noite, os resultados serão percebidos no dia seguinte, pois terá menos transpiração. Mas, segundo Sheraz, "isso leva pelo menos uma semana para fazer efeito".

No fim das contas, a melhor opção é uma questão de preferência.

"Se o desempenho e a proteção a longo prazo são fundamentais para você, escolha um antitranspirante. Se você tem um estilo de consumo mais ecológico e não se importa com um desempenho mais fraco e mais duradouro, opte por um natural", diz Olioso.