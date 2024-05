Saiba como evitar o melanoma, o tipo de câncer de pele mais letal

The New York Times



Quando a primavera se transforma em verão, o calor atrai mais pessoas para fora de casa, e é fácil esquecer a preocupação com o câncer de pele. No entanto, especialistas enfatizam a importância de levar esse assunto a sério.

Os raios ultravioleta do sol representam um dos principais fatores de risco para a pele, afetando 1 em cada 5 norte-americanos ao longo de suas vidas. Isso inclui o melanoma, uma das formas mais letais da doença. Aproximadamente 100.000 pessoas são diagnosticadas com melanoma a cada ano nos Estados Unidos, resultando em cerca de 8.000 mortes anualmente, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer.

A prevenção é o melhor tratamento

Felizmente, existem maneiras simples de reduzir seu risco e detectar possíveis casos precocemente, quando são mais curáveis. Terapias aprovadas nos últimos 15 anos também transformaram o tratamento da doença, estendendo e melhorando a vida dos pacientes, mesmo com casos avançados.

Aqui está o que você precisa saber sobre o melanoma, seus tratamentos e como se proteger.

O que é melanoma?

Melanoma é um câncer que normalmente começa em células da pele conhecidas como melanócitos, que produzem o pigmento da pele. Em comparação com cânceres de pele mais comuns que começam em células escamosas ou basais, o melanoma tem mais probabilidade de se espalhar para outras partes do corpo.

"Realmente tem um comportamento e biologia muito agressivos por trás disso", diz Michael Davies, chefe do departamento de oncologia médica de melanoma no Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas.

A maioria dos melanomas aparece como manchas planas ou ligeiramente elevadas de cor escura na pele que foi frequentemente exposta à luz ultravioleta, como o couro cabeludo, rosto, braços, costas e pernas (embora também possam ocorrer em áreas que nunca foram expostas ao sol). Em uma parcela menor de casos, o crescimento pode parecer uma protuberância de cor escura ou vermelha e crescer na pele, o que pode dificultar a detecção.

Uma forma menos comum, melanoma de lentigo maligno, afeta principalmente adultos mais velhos que tiveram exposição significativa ao sol e muitas vezes aparece como manchas marrons ou marrons anormalmente formadas em suas cabeças ou pescoços. Um tipo ainda mais raro, chamado melanoma lentiginoso acral, ocorre nas mãos e nos pés (especificamente nas solas, palmas, dedos, dedos dos pés ou leitos ungueais) e representa mais da metade dos casos de melanoma em pessoas que não são brancas. (O músico Bob Marley morreu deste tipo de melanoma, que inicialmente foi identificado erroneamente como um hematoma.)

O melanoma também pode ocorrer nos olhos ou membranas mucosas, como dentro do nariz ou garganta, mas esses casos são raros.

Quem está em risco?

Acredita-se que o melanoma seja causado por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Um dos principais riscos é a exposição à luz ultravioleta, incluindo a do sol e o bronzeamento artificial em ambientes fechados. Um histórico de queimaduras solares graves e bolhosas pode aumentar seu risco, assim como viver próximo ao equador ou em altitudes elevadas, onde os raios solares são mais intensos.

A melhor maneira de reduzir o risco é evitar se expor ao sol sem necessidade. Os raios solares são mais fortes entre as 10h e as 16h, então limite seu tempo ao ar livre durante essas horas. Use roupas e óculos de proteção e aplique regularmente protetor solar de pelo menos FPS 30.

Shanthi Sivendran, oncologista médica e vice-presidente sênior da Sociedade Norte-americana do Câncer, também alertou contra o uso de lâmpadas e camas de bronzeamento, que aumentam significativamente o risco de melanoma. Vinte estados e o Distrito de Columbia proibiram menores de usar camas de bronzeamento, em parte por causa dessa preocupação, de acordo com a Skin Cancer Foundation. Mas seis estados (Alasca, Colorado, Iowa, Montana, Novo México e Dakota do Sul) não restringem o uso.

Pessoas de pele mais clara são mais vulneráveis aos danos causados pela luz ultravioleta. Sivendran ressalta que a cor da pele não é uma barreira contra o melanoma. "Independentemente da pele, é importante estar atento ao melanoma", enfatiza.

É importante estar atento se o melanoma está presente em sua família, pois isso pode aumentar seu próprio risco. Além disso, indivíduos com sistemas imunológicos enfraquecidos têm uma probabilidade maior de desenvolver melanoma. Embora cerca de metade dos casos ocorram em pessoas com 66 anos ou mais, é importante observar que também é possível desenvolver melanoma em idades mais jovens.

Como posso detectar melanoma?

Detectar o melanoma precocemente é vital, porque quase todos os casos que não se espalharam para outras partes do corpo são curáveis. No entanto, quando a doença atinge os gânglios linfáticos ou órgãos distantes, as taxas de sobrevivência em cinco anos diminuem consideravelmente.

Não existem diretrizes padronizadas para o rastreamento do câncer de pele, mas os médicos podem examinar a pele em busca de anormalidades durante check-ups anuais. Kelly Nelson, dermatologista no Centro de Câncer M.D. Anderson, também incentiva os pacientes a realizarem autoexames regulares da cabeça aos pés.

Para reconhecer mudanças em sua pele, é útil estar familiarizado com ela, afirma Nelson. "Indivíduos que estão mais atentos à aparência da pele em suas costas têm menos chances de morrer de melanoma do que aqueles que não têm ideia alguma."

"É uma linha tênue entre ter algum grau de consciência da pele, mas também não ficar preocupado achando que cada pinta em seu corpo é uma bomba-relógio", acrescenta a médica.

Para distinguir melanomas de pintas comuns ou irritações, os dermatologistas sugerem verificar as "ABCDEs" (Assimetria, Borda, Contorno, Diâmetro e Evolução): manchas que têm forma assimétrica, uma borda recortada ou ondulada, um padrão de cor incomum, um diâmetro maior que seis milímetros, ou uma mancha que evoluiu ao longo do tempo.

Na prática, porém, Nelson disse que os pacientes muitas vezes têm dificuldade em fazer essas distinções. Ela recomendou estar atento aos "patinhos feios", ou seja, anormalidades que se destacam por qualquer motivo.

Como melanoma é tratado?

O tratamento do melanoma geralmente envolve a remoção cirúrgica do crescimento canceroso junto com uma margem de pele ao redor. Em casos em que o câncer ainda não se espalhou, os médicos podem realizar uma biópsia dos gânglios linfáticos próximos para avaliar o risco de disseminação do câncer e decidir se tratamentos adicionais são necessários.

Embora o melanoma tenha um risco maior de ser fatal e se espalhar para outras partes do corpo, há avanços significativos nos tratamentos que melhoraram as perspectivas, mesmo para aqueles que não detectaram o câncer precocemente.

Esses tratamentos incluem terapias que ativam o sistema imunológico para combater os tumores e terapias direcionadas que atacam diretamente as células cancerosas.

Recentemente, foram introduzidas inovações notáveis no tratamento do melanoma. Em fevereiro, a FDA aprovou o primeiro tratamento contra o câncer que emprega linfócitos infiltrantes de tumor (TIL therapy), direcionado especificamente para melanomas resistentes a outras terapias. Além disso, pesquisadores estão atualmente conduzindo ensaios clínicos avançados para testar uma vacina personalizada, adaptada ao perfil genético único de cada paciente, como uma promissora abordagem terapêutica.

