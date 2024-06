Desde que a Xuxa era minha principal referência de beleza, os padrões continuam os mesmos

São Paulo

Eu nasci no começo dos anos 1990. Quando era criança, adorava acompanhar programas infantis e era fã da Xuxa, Eliana e Angélica. Todas eram loiras, altas e lindas, dentro da minha percepção. Meu sonho era ser alta e loira como a Xuxa. A única que fugia desse escopo era a Mara Maravilha. Isso tem muitos anos, mas, quando ligamos a TV, pensando em streaming, vemos menos programas infantis, mas o padrão de corpos brancos e magros continua prevalecendo.

Há 30 anos, as principais referências de beleza eram ícones pop, frequentemente vistos em capas de revistas, clipes e programas de TV. Hoje, temos as redes sociais como principal foco, diretamente ligadas à tecnologia.

Muito além de fotos e vídeos editados por softwares, temos também o excesso de filtros e ferramentas criadas por inteligência artificial (IA), que modificam e geram imagens. E o que será considerado uma mulher bonita nesse escopo? Estamos de volta aos anos 1990, ou, no caso, ao padrão eurocêntrico que perdura há séculos.

A repórter Vitória Macedo discorre sobre essa temática na matéria "Como imagens geradas por inteligência artificial afetam a autoestima de mulheres". Macedo cita que "é só perguntar para alguma plataforma geradora de imagem como seria uma 'mulher bonita' e logo verá: branca, magra, cabelo liso e olhos claros. Assim apareceram os retratos testados pela reportagem".

Após ler esse texto, notei que nada mudou desde que a Xuxa era minha principal referência de beleza. Só o que mudou é que atualmente a apresentadora é uma mulher de mais de 60 anos, o que é, infelizmente, considerado fora do padrão. No auge dos meus 12 anos, entendi que nunca seria a Xuxa e tudo bem, mas passei a vida inteira querendo ser loira, o que sou hoje em dia.

Escrevendo isso, noto que por mais que eu tenha tentado me desconstruir e buscar referências mais parecidas comigo dentro da cultura pop, no fundo, sempre vou querer ser aquela primeira referência, que jamais será parecida comigo.

No fim de semana, aconteceu a Parada do Orgulho em São Paulo, e a av. Paulista foi invadida pelas cores verde e amarela. Matheus Rocha, repórter da Ilustrada, fez uma reportagem sobre a comunidade LGBTQIA+ se reapropriando da bandeira brasileira. O resgate dos símbolos do país também brilha em cantoras como Pabllo Vittar e Madonna.

Também quero recomendar

Em maio, Billie Eilish lançou seu terceiro álbum de estúdio, "Hit Me Hard and Soft", e essa tem sido a trilha sonora do meu mês. Eu nunca tinha escutado um disco dela e, desde então, não consigo mais parar de ouvir. Destaque para as faixas "Birds of a Feather" e "L'amour de ma vie". O disco está disponível nas principais plataformas de música.

