O que fazer se você ainda se sente cansado mesmo após as férias

Ontem, você estava relaxando na praia, ou esparramado no sofá com aquele livro que finalmente teve tempo de terminar. Agora, você está encarando centenas de mensagens não lidas.

O retorno ao trabalho após as férias pode ser chocante para qualquer pessoa. Mas para as pessoas que estão esgotadas pelo trabalho —um estado que os psicólogos descrevem como se sentindo persistentemente exaustas e cínicas em relação a ele— a transição é ainda mais difícil.

Enquanto as férias podem parecer a solução óbvia para a sobrecarga do trabalho, o tempo longe pode revelar o quão esgotado você está, diz Jeanette M. Bennett, professora associada da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, que estuda os efeitos do estresse na saúde.

O tempo longe pode revelar o quão esgotado você está - Adobe Stock

COMO SABER SE VOCÊ ESTÁ ESGOTADO

O esgotamento [também conhecido como burnout] vem da sensação de não ter controle sobre o seu trabalho. As pessoas podem temer seus empregos, experimentando o sentimento "quintessencial de 'estou sobrecarregado, estou exausto, com medo do domingo'", diz Thea Gallagher, psicóloga clínica e professora associada na NYU Langone Health.

O esgotamento se estende para o resto da sua vida: as pessoas geralmente sentem que não têm energia para fazer nada além de deixar o dia passar. Responsabilidades familiares, amigos e hobbies podem ser deixados de lado —mesmo que as pessoas tenham tempo para essas atividades fora do trabalho, elas podem estar muito cansadas, ou se sentirem apáticas em relação a elas, diz Angela Neal-Barnett, professora de psicologia na Universidade Estadual de Kent e autora de "Soothe Your Nerves: The Black Woman's Guide to Understanding and Overcoming Anxiety, Panic and Fear" ["Acalme Seus Nervos: O Guia da Mulher Negra para Compreender e Superar a Ansiedade, Pânico e Medo", em tradução livre].

Tirar um tempo pode aliviar o esgotamento em alguns casos —as pessoas voltam ao trabalho se sentindo revigoradas e mais capazes de lidar com a carga de trabalho. Mas quando as pessoas estão intensamente estressadas, as férias são mais como um curativo. Elas podem se sentir melhor quando estão longe, mas assim que é hora de voltar, ficam ansiosas novamente.

Para determinar se você está esgotado, Bennett recomenda fazer a si mesmo algumas perguntas quando estiver de volta ao trabalho: Você conseguiu dormir facilmente durante o seu tempo livre, mas agora se revira na cama? Sua frequência cardíaca aumenta quando você está dirigindo para o trabalho ou acessa o Slack? Seu cronograma não deixa espaço para passar tempo com entes queridos ou relaxar?

COMO FACILITAR A TRANSIÇÃO DE VOLTA AO TRABALHO

Uma razão pela qual o esgotamento pode ser tão pronunciado mesmo após as férias é que as pessoas tendem a trabalhar mais nos dias antes de saírem, diz Gallagher. Pode ser avassalador ir de um trabalho intenso para férias, e depois voltar diretamente ao trabalho.

Se você puder, dê a si mesmo um dia de amortecedor antes de voltar ao trabalho, afirma Gallagher. Use esse tempo para descansar e se reajustar: desfaça as malas se viajou, compre mantimentos e se readapte à vida normal para que a transição seja menos abrupta. Esboçar um plano rápido também pode ajudar, diz ela. Pense no que você pode realizar realisticamente no dia seguinte e faça uma lista que você possa cumprir quando o dia de trabalho começar.

Quando estiver de volta ao trabalho, preste atenção em como o estresse afeta o seu corpo, diz Bennett. Ela fala para escrever notas todos os dias sobre como você está se sentindo e o que parece estar causando isso.

Se você perceber que sempre tem dor de cabeça depois de falar com um determinado colega de trabalho, ou se sentir particularmente ansioso antes de uma reunião recorrente, faça um plano para se acalmar. Talvez seja tirar um minuto para fazer um exercício de respiração antes da reunião, ou se afastar para uma rápida caminhada logo após uma conversa.

Seus colegas também podem ser um recurso, diz Christina Maslach, professora de psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, que estuda o esgotamento. Pergunte a eles como gerenciam a carga de trabalho ou lidam com um chefe difícil. Vocês podem trabalhar juntos para identificar o que Maslach chama de "as pedras no sapato" —as irritações persistentes de um trabalho— e pensar em maneiras de abordá-los. Talvez você possa delegar uma tarefa que você detesta para um colega de trabalho que não se importa com isso; talvez você possa transformar uma reunião em um email.

Se você está constantemente lutando para acompanhar o trabalho, a resposta pode ser, em última instância, encontrar um novo emprego —o que Bennett reconhece ser mais fácil de dizer do que fazer. Enquanto isso, ela sugere dar um passo para trás e avaliar se sua carga de trabalho é sustentável e realista. Se não for, ela diz, pode ser hora de ter uma conversa transparente com seu chefe sobre o que precisa mudar.

E lembre-se de que o cansaço não é uma fraqueza, diz Maslach.

"Você pode estar fazendo um bom trabalho —um corredor pode estar fazendo uma corrida de maratona incrível", diz ela. "Mas você precisa se recuperar antes de ir para a próxima."