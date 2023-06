Donald Triplett, morto aos 89 anos, foi a primeira pessoa diagnosticada com autismo

Financial Times

Quando o psiquiatra infantil Leo Kanner conheceu Donald Triplett em 1938, os movimentos do menino de cinco anos eram repetitivos e pouco espontâneos. "Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, sussurrando ou cantarolando a mesma melodia de três notas", recordou mais tarde o médico austro-americano.

"Expressões irrelevantes" eram o seu modo normal de falar, com palavras e frases aleatórias constantemente repetidas. Ele parecia emocionalmente indiferente aos seus pais e a outras crianças.

Mas Triplett, que morreu aos 89 anos, seguiu em frente para viver uma vida de independência e aparente realização –e garantiu um lugar nos anais depois de se tornar o "Caso 1", a primeira pessoa no mundo a ser diagnosticada com autismo. Embora tenha passado a maior parte de seus anos fora dos holofotes, seu exemplo ecoou pelo mundo, avançando o conhecimento e a compreensão da condição.

Donald Triplett, primeira pessoa a ser diagnosticada com autismo no mundo - Yuval Levental

Triplett nasceu em Forest, Mississippi em 1933. Seu pai, Beamon, era um advogado formado em Yale, cujo próprio pai havia sido prefeito da cidade, e sua esposa, nascida Mary McCravey, era uma herdeira da família que administrava o banco local. Na descrição de Kanner, "o pai a quem Donald se assemelha fisicamente é um advogado bem-sucedido, meticuloso e trabalhador que teve duas 'crises nervosas' sob pressão do trabalho... A mãe, uma graduada universitária, é uma mulher calma e capaz a quem seu marido sente-se vastamente superior".

Nascido na elite desta pequena cidade, a criança deve ter parecido destinada a viver uma vida de conforto e sucesso convencional. No entanto, ele rapidamente começou a exibir comportamentos estranhos. Notas escritas por seu pai antes da primeira consulta com Kanner destacam a dor e a perplexidade dos pais; nem mesmo um Papai Noel festivo em trajes completos conseguiu provocar uma reação do menininho. No entanto, de certa forma, aos dois anos de idade, ele era precoce, capaz de recitar todo o Salmo 23 e 25, perguntas e respostas do catecismo presbiteriano.

"Transtorno do espectro autista" agora é claramente entendido como uma deficiência de desenvolvimento causada por diferenças no cérebro. Afeta cerca de uma em cada cem crianças. Mas, há 80 anos, não havia um quadro através do qual se pudesse ver e entender os sintomas de Triplett. Quando ele tinha quase quatro anos, seus pais o enviaram para viver em uma instituição –em uma cidade apropriadamente chamada Sanatório–, mas, após um ano, sua mãe mudou de ideia e decidiu que ele deveria voltar para a família.

Foi essa decisão fatídica de criar o menino em casa que levou ele aos cuidados e observação de Kanner, cujo artigo seminal de 1943, "Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo", oferece uma rara visão da vida inicial de Triplett e do conjunto distinto de sintomas que se tornariam a marca registrada de um diagnóstico de autismo.

Depois que Kanner sugeriu que um período em um ambiente rural poderia ajudar o menino, ele foi enviado para viver por quatro anos com um casal sem filhos em uma fazenda não muito longe de sua casa, onde parecia prosperar. Ao retornar para Forest, ele foi autorizado a ingressar na escola secundária local e prosseguiu seus estudos de francês no Millsaps College, em Jackson, onde se juntou a uma fraternidade e cantou no coral.

Assim como seus primeiros anos foram descritos nos escritos de Kanner, sua vida posterior foi lembrada por dois jornalistas, John Donvan e Caren Zucker, que fizeram um perfil de Triplett para a revista The Atlantic, em 2010. Um livro indicado ao prêmio Pulitzer e um documentário da PBS, ambos chamados "In a Different Key", seguiram-se.

Triplett aprendeu a dirigir, trabalhou como caixa no banco da família e adorava jogar golfe. Ele também viajou extensivamente tanto nos EUA quanto no exterior. Em uma época em que a neurodiversidade não era amplamente compreendida, suas peculiaridades inspiravam proteção em vez de zombaria na comunidade unida em que nasceu. De fato, os moradores da cidade não tinham conhecimento de seu diagnóstico de autismo até que Donvan e Zucker o mencionaram.

Keith Wargo, presidente da organização sem fins lucrativos Autism Speaks dos EUA, disse que Triplett "deixou uma marca indelével em nossa compreensão do autismo" como uma condição complexa que era "algo a ser incluído, não 'diferente'... abraçado, não estigmatizado".

É talvez essa evidência de que Triplett poderia encontrar um lugar no mundo, apesar de peculiaridades e excentricidades que poderiam tê-lo marcado para o bullying ou a exploração, que é seu legado mais encorajador.

Como Donvan e Zucker escreveram na The Atlantic após a notícia de sua morte: "Isso demonstrou que aceitar alguém que é diferente não é, afinal, tão difícil de fazer."

Artigo originalmente publicado aqui.