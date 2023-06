Folha estreia blog com relatos de uma alcoólatra

São Paulo

Relatos de medos, perdas e a verdade crua sobre os 28 anos enfrentando o alcoolismo serão divididos com o leitor no blog Vida de Alcoólatra, que estreia nesta terça (20) na Folha.

Quem escreve é Alice, codinome da autora, que decidiu expor sua trajetória como uma forma de ajudar outras pessoas –e também como um processo de cura.

"Quero que as pessoas enxerguem como é o alcoolismo. Não quero nada além de tentar desmistificar a doença, porque já sofri muito com ela. É um ato de amor para mim e para quem sofre", diz.

Alice ficou 24 anos convivendo com o alcoolismo de forma ativa e está há quatro em recuperação. Nesse período, teve seis internações, acompanhamentos psiquiátricos, processos terapêuticos, tratamentos alternativos e busca pelas religiões.

"Os textos serão sobre a minha experiência nesta doença, as minhas aflições e a minha recuperação. Aprendi que falar sobre mim ajuda muitos outros alcoólatras a se sentirem confortáveis para encarar a doença. O meu alcoolismo pode ecoar de alguma forma positiva em alguém que esteja precisando de ajuda e informações sobre essa doença", reforça.

A coluna deve ser publicada semanalmente e, eventualmente, pode trazer a vivência de outras pessoas sob a ótica de Alice.

"Gostaria que meus relatos ajudassem a quebrar um pouco o grande tabu sobre a doença", conclui.

ALCOOLISMO

O alcoolismo se caracteriza quando há necessidade constante do consumo de bebida alcoólica e falta de limite. O dependente costuma apresentar tolerância à substância, o que o faz consumir cada vez mais.

Por ser uma droga socialmente aceita e presente em praticamente todos os lugares, pode ser difícil entender que o consumo se tornou uma dependência, e mais ainda, evitá-lo.

Pesquisa de 2019 do Ministério da Saúde apontou que 17,9% da população adulta no Brasil fazem uso abusivo de bebida alcoólica. O percentual é 14,7% maior do que os 15,6% registrados em 2006. A pesquisa revelou ainda que o consumo abusivo de álcool entre as mulheres aumentou 42,9% entre 2006 e 2018.

É considerado uso abusivo de álcool, segundo o Ministério da Saúde, a ingestão de quatro ou mais doses entre as mulheres e cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas entre os homens, em uma mesma ocasião, nos últimos 30 dias.

As pessoas que sofrem de dependência alcoólica, segundo o Ministério da Saúde, são atendidas de forma gratuita por meio da Política Nacional de Saúde Mental, nos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). Basta procurar um centro de saúde mais próximo para receber as orientações.