Ministra da Saúde diz que foi surpreendida com vídeo de dança e diretor da pasta é exonerado

Brasília

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, publicou na noite deste sábado (7) um vídeo afirmando ter sido surpreendida com a apresentação de funk considerada "inapropriada" pela pasta durante um evento oficial e anunciou a exoneração do diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Andrey Lemos.

"Ontem tomei conhecimento de um fato inadmissível, que causou grande comoção em nossa sociedade, ligado a uma manifestação que fez parte do 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil", disse Nísia no vídeo.

"Naquele momento, eu estava em uma importante agenda nas cidades de Diadema e Mauá, em São Paulo. (...) Ao mesmo tempo, comecei a apurar responsabilidades pelo ocorrido. Hoje, diante da gravidade do fato, foi afastado o Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, que assumiu integralmente a responsabilidade pelo que aconteceu."

Apresentação considerada inapropriada ocorreu durante o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil, evento do Ministério da Saúde - Reprodução

A ministra pediu desculpas pelo ocorrido.

"Infelizmente, eu fui surpreendida pelo episódio de ontem e venho, por meio desse vídeo, me desculpar muito sinceramente pelo ocorrido e reiterar o compromisso do Ministério da Saúde de que seus eventos reflitam a conduta e a orientação da pasta da Saúde e do governo liderado pelo presidente Lula."

Ela registrou que o Ministério da Saúde, em nota, lamentou o episódio, e disse repudiá-lo "veementemente". "Criamos imediatamente uma curadoria para evitar que circunstâncias semelhantes ocorram nos próximos eventos da nossa pasta", acrescentou.

Mais cedo, integrantes do Palácio do Planalto pediram à ministra da Saúde que demitisse os responsáveis pela apresentação de funk no evento.

A crise iniciou-se na sexta, um dia após um grupo se apresentar no intervalo do 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prova), promovido pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, subordinado à Secretaria de Atenção Primária.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma mulher dançando funk ao som da música "Batcu", de Aretuza Lovi com participação de Valesca Popozuda.

Opositores chamaram a apresentação de "erótica", e governistas concordaram que a dança era inapropriada.

O evento contou com a apresentação de sete grupos artísticos nos intervalos. A ideia era mostrar que a dança e outras expressões de arte também são uma forma de promover saúde.

Houve apresentações, por exemplo, de capoeira, samba e dança de rua. Foi neste último que, no fim da música, uma das integrantes do grupo artístico fez a dança que viralizou nas redes.

Andrey Lemos também dançou no evento que se tornou alvo de polêmicas.

Em nota também divulgada na noite deste sábado, o ministério da Saúde afirma que adotou as devidas providências para a exoneração do diretor, a pedido.

"O Ministério da Saúde reforça que o episódio isolado não reflete a política da pasta nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro. O evento, vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, teve como objetivo apoiar a implementação e gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural."