Moderna relata sucesso nos testes para vacina dupla contra Covid e gripe

Financial Times

A vacina combinada contra Covid e gripe da Moderna foi tão eficaz quanto as doses separadas em um teste de estágio inicial, dando à empresa de biotecnologia dos EUA a esperança de que a maneira mais conveniente de proteger contra as doenças possa ser aprovada até 2025.

Dados provisórios que medem os níveis de anticorpos do ensaio de fase 1/2 mostraram que a vacina combinada provocou uma resposta imune semelhante ou maior aos vírus da gripe como as vacinas contra a gripe atualmente aprovadas, incluindo as de alta dose da Sanofi projetadas para idosos.

A vacina também provocou uma resposta imune semelhante ao Sars-Cov-2 como reforço da Covid-19 da Moderna, conhecido como Spikevax.

A Moderna planeja iniciar um teste de fase 3 da vacina em estágio final este ano - Dado Ruvic - 03.out.2023/Reuters

A vacina combinada também mostrou um padrão semelhante de efeitos colaterais como o reforço da Covid-19. A maioria era menor, mas menos de 4% dos participantes com 50 anos ou mais sofreram reações mais graves, embora não tenham exigido hospitalização.

Stéphane Bancel, presidente-executivo da Moderna, disse que a empresa começará um teste de fase 3 em estágio final da vacina este ano.

"A gripe e a Covid-19 representam um fardo sazonal significativo para indivíduos, provedores, sistemas de saúde e economias", disse ele.

"As vacinas combinadas oferecem uma oportunidade importante para melhorar a experiência do consumidor e do fornecedor, aumentar a conformidade com as recomendações de saúde pública e agregar valor aos sistemas de saúde."

Stephen Hoge, presidente da Moderna, disse que os sistemas de saúde poderiam economizar de US$ 30 a US$ 40 por vacina em custos de administração, como refrigeração e transporte, se usassem uma vacina combinada.

Com as vendas de vacinas contra a Covid-19 caindo por causa da falta de aceitação, alguns fabricantes de vacinas esperam que uma injeção combinada tomada a cada outono ajude a combater a fadiga vacinal.

Mas alguns especialistas acreditam que não seria muito mais conveniente para os pacientes do que dar duas vacinas ao mesmo tempo, o que já é feito. Outros temem que os pacientes não tolerem o mesmo nível de efeitos colaterais —incluindo inflamação e febre— para as vacinas anuais como fizeram durante a pandemia.

Hoge disse que os efeitos colaterais do reforço da Covid-19 foram significativamente melhores do que para a série primária de vacinas administradas durante a pandemia, e que a vacina combinada seria direcionada a pessoas mais velhas que não estavam em risco do efeito colateral grave, mas raro, de um problema cardíaco chamado miocardite.

Os dados da Moderna seguem os resultados dos testes da Novavax, que desenvolve vacinas baseadas em proteínas, e em maio relataram que sua vacina combinada era tão boa quanto sua própria candidata a vacina contra a Covid-19 e as vacinas contra a gripe aprovadas pelos concorrentes em um teste de fase 2.

As vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas durante a pandemia se tornaram as primeiras a usar a tecnologia de RNA mensageiro, que usa um código genético para ensinar o sistema imunológico a reconhecer o vírus.

Embora essas doses iniciais da Moderna e da BioNTech/Pfizer tenham sido altamente eficazes, os cientistas ficaram divididos sobre se o sucesso seria replicado ao criar vacinas para combater outros patógenos.

Os primeiros resultados para a vacina combinada da Moderna vêm depois que a empresa relatou no mês passado que sua vacina contra a gripe reformulada teve um desempenho melhor do que sua tentativa anterior.

Dados iniciais sobre os níveis de anticorpos de um ensaio em estágio avançado sugeriram que sua vacina poderia competir com a Fluarix, da GSK. A Moderna está discutindo o processo de aprovação com os reguladores.