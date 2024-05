Preço do Wegovy cai devido ao aumento do volume e competição no mercado

Londres e Copenhague | Reuters

A Novo Nordisk elevou sua perspectiva para 2024 nesta quinta-feira (2), enquanto a empresa dinamarquesa corre para aumentar a produção de seu tratamento para perda de peso Wegovy, enquanto a concorrência do rival Eli Lilly forçou a empresa a reduzir os preços do medicamento, afetando suas ações.

Estes são os segundos resultados da Novo desde que a Lilly lançou o medicamento para obesidade Zepbound nos Estados Unidos em dezembro e destacam a dinâmica em rápida mudança à medida que as duas empresas competem em um mercado que os analistas estimam que possa valer até US$ 100 bilhões até o final da década.

Caixas de Wegovy, remédio feito pela empresa Novo Nordisk. - REUTERS/Hollie Adams

Os preços do Wegovy e do tratamento para diabetes Ozempic, que contém o mesmo ingrediente ativo, caíram no primeiro trimestre devido ao aumento dos volumes e da concorrência, disse o diretor financeiro da empresa, Karsten Munk Knudsen, a analistas em uma ligação.

"Dado o aumento do volume e da concorrência, o preço líquido, comparativamente, será menor nos EUA", disse ele, acrescentando que a tendência continuará ao longo do resto do ano.

As ações da Novo caíram até 3,6% antes de negociarem brevemente estáveis em torno das 12h30 GMT. Elas estavam 2,4% abaixo às 14h00 GMT.

A empresa reportou lucros do primeiro trimestre melhores do que o esperado, mas analistas disseram que o desempenho foi impulsionado por fatores pontuais, enquanto o crescimento subjacente foi um pouco mais fraco do que o esperado e as vendas do Wegovy ficaram abaixo das expectativas do mercado.

Antes dos ganhos de quinta-feira, a Novo valia cerca de 540,4 bilhões de euros ($577,69 bilhões), impulsionada pela popularidade do Wegovy, tornando-a a empresa mais valiosa da Europa em termos de capitalização de mercado.

As ações subiram cerca de 260% desde o lançamento do Wegovy nos Estados Unidos em junho de 2021.

Executivos da Novo disseram que a empresa está aumentando gradualmente o fornecimento de doses mais baixas ou "iniciais" do Wegovy nos EUA, após restringir o fornecimento dessas doses em maio passado para lidar com a demanda. As escassezes persistem lá.

Aproximadamente 27.000 novos pacientes nos EUA estão começando a receber a injeção semanal a cada semana, disse o CEO Lars Fruergaard Jorgensen em uma coletiva com a imprensa. "Este é realmente um aumento de volume muito bom, como estávamos planejando", disse ele. Isso representa um aumento de mais de cinco vezes no fornecimento de doses iniciais nos EUA desde dezembro.

Há um ano, a Novo começou a limitar o número de pacientes nos EUA que podem iniciar o tratamento, reduzindo o fornecimento das três doses mais baixas da injeção semanal supressora do apetite.

A Reuters informou na quinta-feira que farmácias online e clínicas de emagrecimento estão reduzindo os preços do Wegovy e do Mounjaro da Lilley na Grã-Bretanha apenas meses após o lançamento dos medicamentos para perda de peso lá, à medida que as escassezes iniciais de fornecimento diminuem.

O crescimento da Novo tem sido prejudicado pela sua capacidade de aumentar rapidamente a produção para atender à demanda. A Eli Lilly também está expandindo sua capacidade de fabricação para lançar sua terapia Zepbound em novos mercados.

A Lilly afirmou que espera aumentos significativos na produção no segundo semestre para seu tratamento de obesidade e elevou sua previsão de vendas anual em US$ 2 bilhões. Até o momento, lançou o Zepbound na Alemanha, Polônia e Grã-Bretanha este ano, após o lançamento nos EUA em dezembro.

A Novo lançou o Wegovy na quarta-feira na Espanha e lançará a injeção no Canadá em 6 de maio, o que elevará o número total de mercados onde está disponível para onze.

Em fevereiro, a Novo obteve uma vitória em seus esforços para aumentar a produção do Wegovy quando a controladora Novo Holdings disse que compraria a Catalent, uma importante subcontratada de fabricação, e venderia três locais de preenchimento e acabamento para a Novo Nordisk após a conclusão do negócio.

Naquela época, a Novo Holdings disse que o negócio deveria ser concluído até o final de 2024. Mas no início deste mês, a Novo Holdings disse que havia reapresentado um pedido à Comissão Federal de Comércio dos EUA para aprovação do negócio, levantando a possibilidade de que ele não seja concluído no prazo original.

Knudsen disse à Reuters em uma entrevista que a Novo ainda espera que o negócio seja concluído "no final deste ano".

A Novo disse que agora espera um crescimento nas vendas este ano entre 19% e 27% em moeda local, em comparação com a faixa anteriormente orientada de crescimento de 18% a 26%. O crescimento do lucro operacional este ano é estimado entre 22% e 30% em moeda local, ligeiramente acima da previsão anterior de 21% a 29%.

A empresa relatou lucro antes de juros e impostos (EBIT) no primeiro trimestre de 31,8 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 4,56 bilhões), acima dos 29 bilhões previstos por analistas em uma pesquisa da LSEG esta semana e 27% maior do que no ano passado.

Mas as vendas do Wegovy foram de 9,4 bilhões de coroas dinamarquesas em comparação com o consenso dos analistas de 10,6 bilhões de coroas.

As vendas do medicamento no primeiro trimestre comparadas com 9,6 bilhões de coroas no trimestre anterior, mas foram 107% maiores do que no mesmo trimestre do ano passado.

"Dadas as contínuas restrições de fornecimento, a Novo apresentou um conjunto decente de números", disse Markus Manns, gestor de portfólio da Union Investment na Alemanha e acionista da Novo.

"O aumento das orientações foi apenas modesto, mas a maioria das pessoas não esperava um aumento tão cedo no ano", disse ele à Reuters.