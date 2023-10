Post de deputado engana sobre eficácia de vacinas ao usar dados imprecisos e fora de contexto

São Paulo

Os dados de mortes por Covid-19 no Japão, Taiwan e Austrália não mostram a ineficácia da vacinação contra o vírus que causa a doença, diferentemente do que afirma o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) em postagem.

Além de haver inconsistências nos dados apresentados pelo parlamentar, a comparação direta entre número de mortes e percentual geral de vacinados em intervalos diferentes de tempo não indica a eficácia, ou não, das vacinas, como verificado pelo Comprova. Isso porque não é possível saber pelas informações do post se os mortos por Covid-19 pertenciam ao grupo de pessoas vacinadas ou que não receberam o imunizante.

Vacinação contra a Covid em São Paulo - Rubens Cavallari - 27.fev.2023/Folhapress

À reportagem, o médico epidemiologista Sérgio de Andrade Nishioka, consultor da Fiocruz e da Organização Mundial de Saúde para avaliação clínica de vacinas e professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, afirma que um método adequado para análise, ao menos no período citado por Terra, seria comparar as taxas de letalidade de vacinados e não vacinados.

Um estudo sobre a pandemia na Austrália, um dos países citados por Terra, utilizou o método indicado por Nishioka e mostrou que a vacinação de idosos reduziu o risco de morte em 93% em comparação com idosos não vacinados. Entre a população geral, aqueles que não foram vacinados representaram apenas 4,6% dos casos de covid-19, mas 22,8% das mortes ocorreram entre pessoas que não receberam dose alguma.

Já um estudo publicado no The Lancet em agosto de 2022 mostrou que a vacinação reduziu em 67% as mortes por Covid no Japão e em 33% o número de casos.

A reportagem contatou o deputado Osmar Terra, alvo de outras checagens, por email. Sua assessoria pediu número de telefone para que o deputado fizesse contato, mas ele não o fez até a publicação deste texto.

