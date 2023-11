Consumo de melão está diretamente ligado a surto mortal de salmonela nos EUA

The New York Times

Duas pessoas morreram em um surto de salmonela ligado a melões, enquanto os casos da doença mais que dobraram desde o anúncio neste mês, informou o CDC (centros de controle e prevenção de doenças dos EUA) na sexta-feira (24).

A FDA (agência que regulamenta alimentos e drogas no país) disse em 17 de novembro que estava investigando o surto. Naquele momento, 43 casos e 17 hospitalizações haviam sido relatados em 15 estados. Até sexta, autoridades federais afirmaram que houve 99 casos em 32 estados.

Melão cantaloupe americano - Adobe Stock

Inúmeros produtores de frutas emitiram aviso de recolhimento (recall) para vários melões e produtos de melão que foram distribuídos em todo o país, disse o CDC.

Autoridades de saúde pediram aos consumidores e empresas que jogassem fora as frutas em recall, que incluem melões inteiros importados do México rotulados como "Rudy" e "Malichita" e melões pré-cortados vendidos sob as marcas "Vinyard", "Aldi", "Freshness Guaranteed" e "RaceTrac".

O CDC publicou uma lista completa das frutas que devem ser recolhidas em seu site.

Até sexta-feira, pelo menos duas pessoas em Minnesota haviam morrido e 45 pessoas haviam sido hospitalizadas. Autoridades de saúde no Canadá também estavam investigando o surto lá.

A salmonela é uma bactéria transmitida por alimentos que infecta as pessoas com uma doença potencialmente fatal chamada salmonelose.

A bactéria é responsável pela maioria das doenças transmitidas por alimentos relatadas nos EUA, de acordo com o Departamento de Agricultura do país, com cerca de 1,35 milhão de pessoas doentes relatadas a cada ano.

Os sintomas podem durar dias e incluem diarreia, febre e dor de estômago. Crianças pequenas, idosos e pessoas com sintomas de imunidade enfraquecida são especialmente vulneráveis à doença, que, em casos graves, é tratada com antibióticos, de acordo com o CDC.

A bactéria se desenvolve em carnes cruas, embora surtos recentes tenham sido relacionados a vários produtos alimentícios, como cebolas picadas, brotos de alfafa, massa de biscoito e manteiga de amendoim.