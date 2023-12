O que se sabe sobre nova variante da Covid-19 monitorada pela OMS

BBC

Uma subvariante da mutação ômicron do vírus da Covid-19 foi classificada como uma "variante de interesse" pela OMS (Organização Mundial da Saúde), devido à "sua propagação rapidamente crescente".

A subvariante JN.1 foi encontrada em muitos países ao redor do mundo, incluindo Índia, China e Estados Unidos.

O risco para o público é baixo e as vacinas atuais continuam a oferecer proteção, segundo a OMS.

Mas a notícia acendeu um alerta de que a Covid-19 e outras infecções possam aumentar no inverno (do hemisfério norte).

Para prevenir infecções e doenças graves, a OMS aconselha usar máscaras em áreas fechadas e lotadas - Getty Images

Vírus que impactam o sistema respiratório como o da gripe, da pneumonia infantil e o vírus sincicial respiratório (VSR) também estão aumentando no hemisfério norte.

O vírus que causa a Covid está em constante mudança ao longo do tempo e, por vezes, isto leva ao desenvolvimento de novas variantes.

A ômicron tem sido a variante dominante no mundo há algum tempo.

A OMS afirma que está monitorando continuamente a propagação da subvariante JN.1 da ômicron e vai emitir atualizações conforme necessário.

Atualmente, a organização está rastreando uma série de "variantes de interesse" da Covid, mas nenhuma é considerada preocupante.

Onda de inverno

A subvariante JN.1 está se espalhando rapidamente em todas as regiões, provavelmente porque ela possui uma mutação adicional na proteína spike quando comparada à variante BA.2.86 da qual descende.

"Prevê-se que esta variante possa causar um aumento nos casos de Sars-Cov-2 [coronavírus] no meio de um aumento de outras infecções virais e bacterianas, especialmente em países que entram na época de inverno", diz a avaliação de risco da OMS.

As evidências sobre a capacidade da JN.1 de derrotar a imunidade oferecida pelas vacinas são limitadas, afirma a OMS.

Não há relatos de pessoas que tenham ficado mais doentes com esta variante do que as anteriores.

Mas são necessários mais estudos, afirma a OMS, uma vez que o número de países que comunicam dados sobre pessoas internadas em hospitais com covid-19 diminuiu drasticamente.

Para prevenir infecções e doenças graves, a OMS aconselha:

Use máscaras em áreas fechadas e lotadas;

cubra a boca quando tossir e espirrar;

limpe suas mãos regularmente;

mantenha-se atualizado com as vacinas contra covid e gripe, especialmente se for vulnerável;

fique em casa se estiver doente;