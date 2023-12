Por trás da escassez que impede pacientes com câncer de fazer quimioterapia nos EUA

The New York Times

Stephanie Scanlan descobriu sobre a escassez de medicamentos básicos de quimioterapia na primavera passada da maneira mais assustadora. Dois dos três medicamentos normalmente usados para tratar seu raro câncer ósseo estavam muito escassos. Ela teria que seguir em frente sem eles.

Scanlan, 56, gerente de um escritório estadual movimentado em Tallahassee, Flórida, havia procurado os medicamentos por meses enquanto o câncer se espalhava de seu pulso para sua costela e coluna vertebral. No verão, ficou claro que seu pulso e mão esquerdos precisariam ser amputados.

"Estou morrendo de medo", disse ela ao enfrentar a cirurgia. "Isso é América. Por que estamos tendo que escolher quem salvar?"

A interrupção neste ano no fornecimento de medicamentos quimioterápicos-chave confirmou os piores temores dos pacientes —e do sistema de saúde em geral dos Estados Unidos— porque algumas pessoas com cânceres agressivos não conseguiram obter o tratamento de que precisavam.

Esses medicamentos e centenas de outros medicamentos genéricos, incluindo amoxicilina para tratar infecções e fentanil para aliviar a dor durante a cirurgia, continuam em falta. Mas a crise cada vez mais profunda não tem gerado soluções para melhorar a entrega de medicamentos genéricos, que representam 90% das prescrições nos Estados Unidos.

Robert Califf, comissário da FDA (agência que regulamenta drogas e alimentos no país) delineou mudanças que a agência poderia fazer para melhorar a situação. Mas ele disse que a raiz do problema "se deve a fatores econômicos que não controlamos".

"Eles estão além do escopo da FDA", disse ele.

Em entrevistas, mais de uma dúzia de executivos atuais e antigos afiliados à indústria de medicamentos genéricos descreveram muitos riscos que desencorajam uma empresa a aumentar a produção que poderia aliviar as escassezes.

Eles disseram que os preços foram tão baixos que fabricar medicamentos salvadores de vidas poderia resultar em falência. É um sistema no qual mais de 200 fabricantes de medicamentos genéricos competem por contratos com três empresas intermediárias que guardam a porta para um grande número de clientes.

Em alguns casos, os fabricantes de medicamentos genéricos oferecem preços muito baixos para superar os concorrentes por acordos cobiçados. Em outras situações, os intermediários —chamados de organizações de compras em grupo— exigem preços mais baixos dias após assinar um contrato com um fabricante de medicamentos.

A pressão descendente sobre os preços —sem dúvida, muitas vezes um benefício para os bolsos dos pacientes e dos contribuintes— é intensa. Os compradores em grupo competem entre si para oferecer aos hospitais os produtos com preços mais baixos, o que as empresas intermediárias afirmam também beneficiar os consumidores. Eles recebem taxas dos fabricantes de medicamentos com base na quantidade de medicamentos que os hospitais compram.

"O modelo de negócio está quebrado", disse George Zorich, farmacêutico e ex-executivo da indústria de medicamentos genéricos aposentado. "É ótimo para as organizações de compras em grupo. Não é ótimo para os fabricantes de medicamentos, não é ótimo para os pacientes em alguns casos."

Em um discurso para intermediários de fornecimento de medicamentos no mês passado, Califf os exortou a "pagar mais", dizendo que isso melhoraria o acesso a produtos médicos e seria "bom para os negócios".

Os preços caíram nos últimos anos para dois dos três medicamentos que Scanlan inicialmente recebeu para tratar seu câncer. Durante esses anos, a Intas Pharmaceuticals, uma gigante de genéricos na Índia, ganhou constantemente participação de mercado à medida que outras empresas saíram, de acordo com dados da Farmacopeia dos Estados Unidos, uma organização sem fins lucrativos que rastreia escassez de medicamentos.

Mas a empresa teve que interromper a produção nos EUA para lidar com problemas de qualidade que a FDA citou após uma inspeção surpresa em uma de suas enormes fábricas na Índia. Os inspetores descobriram funcionários de controle de qualidade rasgando e jogando ácido em registros importantes. O fechamento da produção causou um choque de fornecimento em fevereiro que seria sentido em todo o país.

A Intas recentemente retomou a produção, mas a FDA ainda lista os medicamentos como estando em falta. Grandes centros de câncer relatam que as escassezes estão diminuindo, embora haja preocupações persistentes com o estoque em áreas rurais.

Os medicamentos escassos são baratos e essenciais e revolucionaram sua área décadas atrás, curando pela primeira vez alguns pacientes com câncer testicular, pulmonar, ovariano, pancreático e de mama, dizem os oncologistas.

O câncer de Scanlan, chamado osteossarcoma, foi considerado curável para cerca de 65% dos pacientes depois que o cisplatino foi adicionado ao regime de coquetel nos anos 70.

Não é 'uma nação de primeiro mundo'

Julie Gralow, diretora médica da American Society of Clinical Oncology, descobriu sinais de estoque em alguns sistemas de saúde já em fevereiro, quando a FDA anunciou pela primeira vez a escassez, enquanto as prateleiras estavam vazias em outros centros de saúde.

'Estamos chamando isso de má distribuição com base em quem tem acesso - quem pode se dar ao luxo de criar um pequeno estoque em seu local', disse Gralow.

O impacto emocional tem variado amplamente. Algumas pessoas com câncer estavam tão focadas em pagar o aluguel ou alimentar a família que não lutaram pelos medicamentos que precisavam desesperadamente, disse Danielle Saff, assistente social da CancerCare, uma organização sem fins lucrativos que apoia pacientes.Outros, incluindo Lucia Buttaro, 60, professora na Universidade de Fordham, estavam furiosos. Ela não recebeu sua prescrição de carboplatina para uma recorrência de câncer de ovário em maio ou junho, mesmo com o câncer se espalhando para seus pulmões.

"Na minha opinião, não nos qualificamos como uma nação de primeiro mundo se você não consegue obter o que precisa", disse ela.

No caso de Scanlan na Flórida, como seu câncer era raro, invasivo e avançou rapidamente, ainda não está claro se a escassez teve um papel.



Ainda assim, especialistas em câncer expressaram preocupações de que ela não tenha recebido os regimes padrão de coquetéis de quimioterapia antes de sua amputação em setembro.

A falta de uso dos três genéricos de quimioterapia "milagres modernos" para pacientes com osteossarcoma "é um problema real", disse Lee Cranmer, especialista em sarcoma no Fred Hutch Cancer Center em Seattle, que não estava envolvido no tratamento de Scanlan.

Ela recebeu radioterapia desde então. No mês passado, ela descobriu que o câncer já em sua costela e coluna não havia se espalhado mais. Embora sua nova equipe de cuidados no Moffitt Cancer Center em Tampa, Flórida, tenha recomendado recentemente cuidados paliativos, ela disse que se sentia derrotada e aterrorizada.

A escassez teve um impacto, ela disse, acrescentando: "Não consigo deixar de pensar no que teria acontecido se algo diferente tivesse acontecido desde o início".

