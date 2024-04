São Paulo já tem todos os bairros com epidemia de dengue, aponta boletim da Prefeitura

São Paulo

Todos os distritos da cidade de São Paulo já estão com epidemia de dengue, segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (29).

Até a última semana, só Moema e Jardim Paulistana, nas zonas sul e oeste de São Paulo, respectivamente, não tinham uma incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes, considerado como uma métrica pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para classificar a epidemia.

Ação de nebulização (fumacê) contra mosquito Aedes aegypti da Prefeitura de São Paulo - Karime Xavier - 20.mar.24/Folhapress

Apesar de epidêmicos, os distritos de Moema (304,1), Jardim Paulista (329,0), Saúde (366,2), Vila Mariana (373,8) e República (395,5) possuem as incidências mais baixas da cidade.

Na ponta dos mais altos, estão Jaguara (10.598,1), São Miguel (7.039,2), São Domingos (4.569,6), Itaquera (4.561,4) e Guaianases (4.156,7).

A incidência no município de São Paulo é 1.832,7, com 220.029 casos registrados só em 2024.

Em relação às mortes, foram confirmadas 105 —em uma semana, houve uma alta de 56,7%. Na capital, 236 óbitos permanecem em investigação.

A explosão de casos de dengue ocorre desde 2023 no Brasil. Em 2024, o país registrou 1.888 e 3,9 milhões de casos prováveis, mais do que o recorde histórico, registrado em 2015.

O aquecimento global, o El Niño e a baixa adesão de medidas eficazes no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus, são alguns dos motivos apontados para a explosão de casos.

A cobertura vacinal da Qdenga, única vacina atualmente aprovada para uso no SUS (Sistema Único de Sáude), que previne contra hospitalizações e óbitos, está baixa. Em toda a cidade de São Paulo, as doses recebidas no início do mês, a única remessa enviada até agora pela pasta da Saúde, só contempla 0,95% do público-alvo da cidade. O imunizante é aplicado em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Na última semana, o Ministério da Saúde ampliou para mais 625 cidades a imunização com o envio de uma quarta remessa e o reabastecimento de cidades que fizeram remanejamento de doses próximas ao vencimento, no próximo dia 30. A capital de São Paulo não foi contemplada na nova distribuição.