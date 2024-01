Pronto-socorro do Hospital São Luiz segue fechado após incêndio que levou a morte de paciente

São Paulo

Os pronto-atendimentos adulto e infantil do Hospital São Luiz (Unidade Morumbi) seguem fechados nesta sexta (12) em decorrência do princípio de incêndio ocorrido na última quinta-feira (11), que resultou na morte de uma paciente de 94 anos

Segundo o hospital, as consultas ambulatoriais do Centro Médico serão realizadas normalmente nesta sexta-feira (12). "Alguns andares do edifício já foram liberados e os pacientes internados seguem recebendo atendimento, assim como casos urgentes e de exceção", disse a nota. Houve a transferência até o momento de 68 pacientes para outras unidades hospitalares.

A unidade informou ainda que colabora com as autoridades para apurar a causa da pane elétrica.

Paciente morre durante princípio de incêndio no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo - Reproduçao SBT

A assessoria de imprensa do Hospital São Luiz não informou quais foram as unidades encaminhadas.

Devido ao incidente, pacientes, acompanhantes e funcionários foram obrigados a deixarem o local às pressas. Uma paciente de 94 anos sofreu uma parada cardíaca durante a movimentação e morreu.

Segundo o hospital, uma pane em equipamento eletrônico acabou gerando fumaça, o que afetou o funcionamento de duas unidades de terapia intensiva.

"Lamentamos o falecimento da paciente e estamos prestando toda a assistência aos familiares", afirmou o hospital em nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve fumaça no local, mas sem focos de incêndio. Os bombeiros fizeram uma varredura no hospital para identificar se havia fogo em algum ponto da unidade.

Pacientes em macas, cadeiras de rodas e vestindo roupas hospitalares foram levados para o lado externo da unidade de saúde.

O Hospital São Luiz faz parte da Rede D’Or, que teve um lucro líquido no 3º trimestre de 2023 de mais de R$ 706 milhões. Em 2022, uma unidade de maternidade do hospital foi inaugurada com investimento de mais de R$ 500 milhões.

Recentemente, a rede contratou também diversos especialistas –que ficaram conhecidos durante a pandemia da Covid—, como o médico infectologista David Uip, ex-secretário de Saúde em São Paulo, e a médica cardiologista Ludhmila Hajjar, conhecida como "médica das estrelas", que atendem na unidade Vila Nova Star, em São Paulo. O empreendimento tem 90 leitos e recebeu investimento de R$ 350 milhões.