David Uip, ex-secretário de saúde de São Paulo, assume como diretor na Rede D'Or

São Paulo

O infectologista David Uip, 71, foi anunciado como novo diretor nacional de infectologia da Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil.

Ele se junta ao time de renomados médicos do grupo e será responsável por reorganizar as áreas de assistência, pesquisa e ensino em doenças infecciosas nos serviços de saúde da instituição, que administra o Hospital Vila Nova Star e Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, por exemplo.

O médico infectologista David Uip - Zanone Fraissat - 15.dez.2022/Folhapress

Uip foi secretário de Estado da Saúde de São Paulo entre 2013 a 2018. Depois, foi o líder na pasta estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde durante a pandemia de Covid-19, sendo um dos principais articuladores do plano paulista de combate à doença.

O especialista também foi diretor-executivo do Incor (Instituto do Coração de São Paulo), da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas

"Estou muito satisfeito e honrado em poder contribuir com o grupo no desenvolvimento de novos protocolos assistenciais e de pesquisa e ensino, bem como de reencontrar antigos colegas de longa data, com quem já tive o privilégio de trabalhar em outras instituições de saúde", diz Uip.

Fundada em 1977, a Rede D’Or está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará e no Distrito Federal.