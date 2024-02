Hospitais privados registram alta de 80% nas internações por dengue

São Paulo

Hospitais privados paulistas registraram aumento de 80% nas internações por dengue, segundo pesquisa do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo) divulgada nesta sexta-feira (9).

Foram ouvidos 91 hospitais privados no estado de São Paulo no período de 29 de janeiro a 7 de fevereiro. A faixa etária mais frequente entre os pacientes com dengue que foram atendidos é de 30 a 50 anos.

O mosquito vetor da dengue, Aedes Aegypti - Luis Robayo/AFP

Nos pronto-atendimento, onde se atendem casos de urgência e emergência, 89% dos serviços de saúde registraram aumento de casos de pacientes com suspeita da doença nos últimos 15 dias. Neles, a alta de testes positivos variou entre 6% e 70%.

Em relação às internações, a maior parte da alta se concentra em leitos clínicos, de acordo com 51% dos hospitais ouvidos. Para 89% dos hospitais privados não houve aumento nas internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por dengue. Em 11% deles, o crescimento de internações nos leitos de terapia intensiva foi de até 5%. Entre os pacientes internados em UTI, o tempo médio de internação foi de quatro dias.

"O surto cresce rapidamente e o único controle mais efetivo é o aumento das ações das autoridades sanitárias para orientar a população no controle da proliferação do mosquito transmissor e ações diretas de combate ao mosquito", afirmou o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp.

A pesquisa também acompanhou a trajetória da Covid nos hospitais paulistas. Seis em cada dez dos serviços confirmaram aumento de Covid de até 5% nos seus pronto-atendimentos. O aumento de internações clínicas pela doença foi no mesmo patamar, de 5%. Para 84% dos hospitais, o tempo médio de internação em leitos foi de cinco a dez dias.