Saúde faz compra internacional de emergência de vacina contra catapora, em falta no país

São Paulo

O Ministério da Saúde iniciou uma compra internacional emergencial da vacina contra varicela, que previne a catapora, por conta do desabastecimento de doses no país. A pasta aguarda a entrega das doses.

Em março de 2023, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão do imunizante devido a uma mudança do método de produção. Em julho, o órgão voltou a liberar a distribuição, mas, segundo a Saúde, a interrupção impactou o cronograma de entrega.

A catapora, com bolhas na pele que coçam muito, é provocada pelo varicela-zóster, um dos nove vírus de herpes conhecidos - Dave Thompson/PA Wire/picture alliance

São Paulo tem recebido menos da metade das doses que necessita por mês, conforme a Secretaria estadual de Saúde. O estado necessita de cerca de 270 mil doses mensais, mas recebeu cerca de 30 mil doses em outubro de 2023 e outras 50 mil em dezembro.

Em janeiro, o governo do Acre informou que recebeu 1.600 doses do imunizante, apesar de necessitar de 4.000 a 5.000 doses mensais. A vacinação contra a catapora teve que ser interrompida no estado pela falta de estoque. Na programação para fevereiro, a área técnica federal e a secretaria estadual chegaram a um consenso para a distribuição de 1.000 doses.

Bahia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul também relataram desabastecimento da vacina.

O Ministério da Saúde afirma que o laboratório fornecedor voltou a fornecer os imunizantes gradativamente. No mês de janeiro, a pasta recebeu uma entrega de 559.400 doses, que distribuiu entre os estados. Ainda não há previsão de quando a entrega será normalizada.

A vacina contra a catapora é grátis e pode ser recebida em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBS Integradas.

A doença

A catapora é uma infecção viral febril aguda, altamente contagiosa, caracterizada pelo surgimento de bolhas na pele. Ela se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.

Altamente contagiosa, a doença é transmitida de pessoa a pessoa, pelo contato direto, com secreções respiratórias e com as lesões de pele, que costumam coçar bastante.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Os sintomas da catapora, em geral, começam no décimo dia após o contágio. Os principais sinais e sintomas da doença, além das manchas vermelhas e bolhas no corpo, são mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite, febre baixa.

Em crianças, a doença tem característica benigna e é controlada pelo próprio organismo. Mas em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico pode ser mais grave.