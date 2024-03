Com redistribuição de vacinas, 50 municípios de SP receberão doses da Qdenga; veja lista

São Paulo

Após quatro ofícios enviados ao Ministério da Saúde com pedido de doses da vacina Qdenga, de prevenção à dengue, fabricada pela farmacêutica Takeda, a capital paulista e outras 49 cidades do estado de São Paulo foram contempladas com a redistribuição proposta pelo órgão federal (veja a lista ao final deste texto).

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirmou que aguarda as diretrizes do Programa Estadual de Imunizações e o próprio repasse da vacina Qdenga para iniciar a aplicação.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) redistribuirá para a capital paulista as doses não utilizadas pelos municípios do Alto Tietê —os primeiros do estado a receberem a Qdenga para vacinarem crianças de 10 a 14 anos—, que vencem no dia 30 de abril. A pasta aguarda as informações desses municípios para o remanejamento das vacinas.

Enfermeira manipula dose da vacina contra dengue em Guarulhos (SP) - Danilo Verpa - 20.fev.2024/Folhapress

Em relação aos novos municípios paulistas contemplados pelo Ministério da Saúde, o CVE aguarda o repasse de novas doses para ampliar a imunização no estado. A aplicação seguirá calendário e estratégias dos próprios municípios.

Nesta quarta-feira (27), o Ministério da Saúde definiu que mais 154 municípios brasileiros serão contemplados na estratégia de ampliação da vacinação contra a dengue. O público-alvo continua o mesmo, ou seja, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

De acordo com o governo federal, há 668 mil doses próximas do vencimento em 30 de abril; outras 523 mil perderão a validade em junho; e 84 mil, em julho.

Durante conversa com jornalistas na quarta, Eder Gatti, diretor do DPNI (Departamento do Programa Nacional de Imunização), disse que a redistribuição das doses com prazo de validade para 30 de abril começaria a partir da publicação da nota técnica, o que ocorreu nesta quinta.

O ministério recebeu nova remessa de vacinas contra a dengue. Ao todo, 930 mil serão distribuídas para os 521 municípios inicialmente selecionados e para os 154 novos. A expectativa é que as vacinas comecem a chegar na próxima semana, prazo a depender do tempo logístico de local.

"Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação", disse Gatti.

Até esta quinta-feira (28), 154 pessoas morreram vítimas de dengue no estado de São Paulo. Outras 331 mortes estão em investigação. Já são 357.629 casos. Destes, 388 apresentaram gravidade, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde.

A capital paulista, até 20 de março, contabilizou 67.168 casos e 19 mortes por dengue. Há 60 óbitos em investigação. De acordo com o último boletim epidemiológico, 77% dos distritos de São Paulo estão com alta incidência de dengue.

CIDADES QUE RECEBERÃO A VACINA QDENGA