Estado de SP tem 31 mortes por dengue e 139 mil casos confirmados

São Paulo

O estado de São Paulo registrou, até esta segunda-feira (4), 31 mortes confirmadas por dengue. Há ainda outros 122 óbitos em investigação, segundo painel de monitoramento do governo estadual.

Os óbitos já confirmados ocorreram nas cidades de Bebedouro (1), Bariri (2), Bauru (1), Pederneiras (2), Bragança Paulista (1), Campinas (1), São Paulo (2), Franca (1), Restinga (1), Marília (3), Guarulhos (3), Suzano (1), Batatais (1), Ribeirão Preto (2), Serrana (1), Mauá (1), Parisi (1), Votuporanga (1), Pindamonhangaba (2), Taubaté (2) e Tremembé (1).

Agente de endemias em visita a residência na zona sul de São Paulo para verificação de focos do mosquito da dengue - Danilo Verpa - 01.mar.2024/Folhapress

Desde o início do ano, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 139.259 casos confirmados da doença. Com taxa de incidência de 311 casos por 100 mil habitantes, a situação de São Paulo já é considerada epidêmica segundo critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde) –acima de 300 casos a cada 100 mil habitantes.

Ao menos 11 cidades paulistas já decretaram situação de emergência em saúde pública devido à situação epidemiológica. São elas Registro, Iepê, Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras, Bariri, Guararema, Suzano e Taubaté. Segundo especialistas, a medida deve ser adotada em âmbito estadual nas próximas semanas, com o crescimento de casos.

Na última sexta-feira (1º), a secretária de saúde em exercício de São Paulo, Priscilla Perdicaris, afirmou que ainda não era o momento de declarar emergência, mas que a avaliação é feita semanalmente pelo COE (Centro de Operações de Emergências) do estado.

Ainda de acordo com Perdicaris, o Alto Tietê, o Vale do Paraíba e o noroeste paulista são as regiões que mais preocupam as autoridades estaduais de saúde do ponto de vista epidemiológico.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza 1.038.475 casos prováveis de dengue e 258 mortes confirmadas pela doença só neste ano. O coeficiente nacional de incidência é de 511 casos para cada 100 mil habitantes.