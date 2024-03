Guia completo de como tratar sua alergia respiratória

The New York Times

Com os níveis de pólen de árvores atingindo picos em algumas partes dos Estados Unidos, agora é a hora de começar a se preparar para —e tratar— seus sintomas de alergia na primavera.

Mas antes de ir para a farmácia, considere algumas medidas que você pode tomar em casa. E se precisar recorrer a medicamentos, aqui está o que saber sobre as várias pílulas, sprays e injeções disponíveis.

Mulher fazendo lavagem nasal - Adobe Stock

SUA PRIMEIRA LINHA DE DEFESA

Os médicos recomendam tentar primeiro limitar sua exposição ao que está desencadeando uma resposta alérgica —por exemplo, pólen de árvores na primavera.

Você pode monitorar os níveis locais de pólen em aplicativos de clima ou alergia. Quando os níveis estão altos, os médicos recomendam manter suas janelas fechadas, usar uma máscara bem ajustada ao ar livre, além de tomar banho e trocar de roupa ao chegar em casa. Animais de estimação também podem trazer pólen de fora, então mantenha-os fora do seu quarto e lave-os regularmente. Quando você entra em casa, também pode enxaguar o nariz com um spray salino ou um pote neti.

"É trabalhoso, mas as pessoas que fazem essas coisas acham realmente útil", diz Neeta Ogden, alergista de Nova Jersey.

SPRAYS NASAIS

John Mafi, médico de atenção primária da UCLA Health que frequentemente trata pacientes com alergias, diz que para aqueles com alergias sazonais moderadas ou graves, o tratamento mais eficaz é tipicamente um spray nasal de corticosteroide.

Estes incluem fluticasona (Flonase), budesonida (Benacort), triancinolona (Nasacort) e mometasona (Nasonex).

Os alérgenos desencadeiam inflamação no nariz, olhos, garganta e, às vezes, nas vias aéreas. "Um esteroide local acalma essa área de inflamação", explica Mafi. Como os sprays nasais não são absorvidos sistemicamente como as pílulas de esteroides, eles são considerados de baixo risco, acrescenta.

Borrife com o bico apontado em direção às orelhas para obter o maior benefício e evitar efeitos colaterais como sangramentos nasais. Os esteroides podem levar vários dias para fazer efeito, então os médicos recomendam usá-los de uma a duas semanas antes da temporada de pólen até que os níveis diminuam.

ANTI-HISTAMÍNICOS

Os anti-histamínicos reduzem a coceira e a inflamação produzidas pela histamina, uma substância química que as células imunes liberam quando são ativadas por um alérgeno. Eles podem ser tomados como pílulas, sprays nasais ou colírios. Eles funcionam rapidamente e são mais eficazes se tomados conforme necessário, como nos dias em que seus sintomas estão particularmente ruins.

"Pode ser como uma terapia de resgate", diz Farah Khan, alergista e imunologista do Nationwide Children's Hospital em Columbus, Ohio.

Para olhos irritados e lacrimejantes, colírios anti-histamínicos —frequentemente em conjunto com um spray nasal— tendem a funcionar melhor, diz Mafi.

Um anti-histamínico oral pode ser benéfico quando você tem vários sintomas, como olhos irritados, nariz entupido e urticária, explica Rita Kachru, chefe de alergia clínica e imunologia da UCLA Health.

Em 2020, um grupo de médicos que emite diretrizes de tratamento de alergia recomendou o não uso de anti-histamínicos orais de "primeira geração", como difenidramina (Benadryl), para rinite alérgica, especialmente de forma crônica. O grupo citou efeitos colaterais negativos, incluindo sedação, comprometimento do desempenho e aumento do risco de demência.

Os médicos disseram que os anti-histamínicos orais de "segunda geração" loratadina (Claritin), cetirizina (Zyrtec) e fexofenadina (Allegra) não deixam a maioria das pessoas sonolentas, embora os pacientes sejam menos propensos a sentir sonolência com a fexofenadina, diz Kachru. Essas pílulas podem causar efeitos colaterais, incluindo olhos ou boca seca e constipação.

Se um anti-histamínico produzir efeitos colaterais desagradáveis ou parar de funcionar bem, os médicos sugerem tentar outro.

DESCONGESTIONANTES

Alguns anti-histamínicos, como Claritin-D e Allegra-D, vêm combinados com pseudoefedrina (Sudafed). Os médicos não recomendam produtos que contenham pseudoefedrina para crianças, ou para adultos por mais de alguns dias seguidos, pois o ingrediente pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão sanguínea.

Kachru também alerta contra o uso do spray nasal descongestionante oximetazolina (Afrin). Embora possa proporcionar alívio, ela diz, com o tempo você precisa de mais medicamento para obter a mesma resposta. E interromper o medicamento pode causar uma inflamação que pode dificultar a respiração pelo nariz, afirma.

IMUNOTERAPIA

Os médicos recomendam consultar um alergista certificado se seus sintomas estiverem piorando, interferindo na vida diária ou causando outros problemas de saúde, e os medicamentos não estiverem ajudando. A Dra. Ogden disse que os pacientes frequentemente a procuram quando não conseguem mais tolerar tomar medicamentos por meses a fio.

"E então conversamos sobre começar com as injeções de alergia", disse ela.As injeções de alergia fornecem doses progressivamente maiores da proteína à qual você é alérgico, ensinando seu sistema imunológico a tolerá-la. A terapia, que foi aprovada pela Food and Drug Administration e geralmente é coberta pelo seguro, mostrou reduzir significativamente os sintomas e o uso de medicamentos, e os efeitos podem durar vários anos após o término do tratamento.

Outra opção é a imunoterapia sublingual, na qual você coloca um comprimido contendo o alérgeno sob a língua. A F.D.A. aprovou comprimidos para ambrosia, gramíneas e ácaros.

Ambas as formas de imunoterapia requerem um investimento substancial de tempo, geralmente de três a cinco anos. Os cientistas estão estudando outras opções. Com as mudanças climáticas e a poluição do ar piorando os sintomas de alergia, o Dr. Ogden disse: "Acho que a imunoterapia é para onde vamos acabar."