Estoque global de vacina contra a cólera sofre baixa em meio a avanço do surto na África

The New York Times

Doses da vacina contra a cólera estão sendo administradas aos pacientes tão rapidamente quanto são produzidas, levando ao esgotamento do estoque global enquanto surtos mortais da doença se espalham.

Isso não surpreende especialistas que trabalham com emergências em saúde, pois o estoque da vacina tem sido precariamente baixo há anos.

A boa notícia, —o que por si só é surpreendente, já que 'cólera' e 'boa notícia' raramente são usadas juntas— é que três novos fabricantes de vacinas estão estabelecendo linhas de produção e se juntando ao esforço para reabastecer o estoque.

Profissional de saúde administra uma dose da vacina contra a cólera durante uma campanha de imunização em Harare, Zimbábue, em janeiro - Jekesai Njikizana - 29.jan.24/AFP

E uma quarta empresa, a única que atualmente produz a vacina, que é administrada via oral, tem trabalhado em um ritmo que os especialistas descrevem como "heroico" para expandir sua produção.

No entanto, mesmo com tudo isso, o total de suprimento global da vacina que estará disponível este ano será, no máximo, um quarto do necessário.

No final de fevereiro, os países africanos já haviam relatado 79.300 casos e 1.100 mortes por cólera este ano. Como não há um sistema único para contabilizar os casos, é provável que haja subnotificação.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Em outubro de 2022, a organização que gerencia o estoque global de vacinas de emergência contra a cólera fez uma recomendação sem precedentes de que as pessoas recebessem apenas uma dose da vacina em vez de duas, na tentativa de estender o suprimento. Uma única dose da vacina contra a cólera fornece entre seis meses e dois anos de proteção, enquanto o regime completo de duas doses administradas com um mês de intervalo dá aos adultos aproximadamente quatro anos de proteção.

No ano passado, os países enviaram pedidos de 76 milhões de doses da vacina para "campanhas reativas" de dose única—em esforços comunitários para vacinar pessoas em locais com surtos ativos.

Havia apenas 38 milhões de doses no estoque, equivalendo a metade do que foi pedido, e as pessoas puderam ser imunizadas apenas com uma dose, não sobrando vacinas para campanhas preventivas previstas em locais como a Faixa de Gaza, onde há condições para grandes surtos, ou em locais onde a cólera é endêmica.

A corrida para produzir vacinas contra a cólera ilustra todas as razões pelas quais é tão difícil responder a epidemias, mesmo com a participação de farmacêuticas comprometidas que não são desencorajadas pelos baixos lucros advindos da venda de imunizantes, principalmente para países pobres.

A cólera pode causar a morte por desidratação em tão pouco quanto um único dia, à medida que o corpo tenta expelir bactérias virulentas em correntes de vômito e diarreia aquosa. A doença é transmitida através de água contaminada. Os surtos atuais são impulsionados pela disseminação de conflitos e desastres climáticos que forçam as pessoas a viver em situações lotadas sem sistemas de saneamento adequados. Nos últimos meses, houve surtos em 17 países, incluindo Afeganistão, Zâmbia e Síria.

Pessoas enchem garrafas e baldes com água potável em meio a um surto de cólera - Jekesai Njikizana - 29.jan.24/AFP

No entanto, a demanda só cresceu desde então.

A empresa sul-coreana EuBiologics é atualmente a única empresa em todo o mundo que produz a vacina contra a cólera. A empresa já estava ciente há algum tempo de que haveria pressão sobre o fornecimento da vacina porque a única outra empresa que a produzia, uma subsidiária indiana da empresa farmacêutica Sanofi, havia anunciado em 2018 que encerraria a produção da vacina, o que fez em 2023.

Para cobrir a lacuna na produção da vacina, Rachel Park, diretora de negócios internacionais da EuBiologics, disse que a empresa vai simplicar a fórmula da vacina, simplificando etapas e ingredientes para poder produzir mais doses mais rapidamente.

A empresa estava produzindo mais do produto farmacêutico a granel do que poderia colocar em tubos rapidamente, então contratou uma segunda empresa coreana para ajudar.

A EuBiologics também investiu na construção de um segundo local de fabricação que dobraria a quantidade da vacina que a empresa poderia produzir. A empresa tomou as medidas demoradas e caras de ter tanto a vacina simplificada quanto sua nova instalação aprovadas pela Organização Mundial da Saúde em um processo chamado pré-qualificação, o que significa que os países não precisarão realizar suas próprias avaliações regulatórias. Quando a nova fábrica começar a produzir, a empresa poderá produzir até 46 milhões de doses por ano.

"A EuBiologics é realmente a heroína desconhecida da história", disse a Dra. Julia Lynch, diretora do programa de vacinação contra a cólera do Instituto Internacional de Vacinas, uma organização apoiada pela ONU com sede em Seul. "Eles estão fazendo tudo o que podem para aumentar os volumes o mais rápido possível."

Juntas, essas medidas devem aumentar a produção para um total de cerca de 46 milhões de doses este ano e para cerca de 90 milhões de doses em 2025 e nos anos seguintes, disse Park. Mas isso ainda provavelmente será significativamente menos do que o mundo requer."As doses estão sendo alocadas antes mesmo de serem produzidas", disse a Dra. Daniela Garone, coordenadora médica internacional do Médicos Sem Fronteiras que faz parte do comitê que decide quais países receberão doses e quantas. "Não estávamos esperando que fosse melhor este ano, mas não imaginávamos que seria tão pior."

Profissional de saúde segura doses de vacina contra a cólera em campanha para imunização de pessoas em áreas de conflito, em Harare - Jekesai Njikizana - 29.jan.24/AFP

Há alguma esperança no horizonte distante: três outras empresas farmacêuticas têm vacinas contra a cólera em desenvolvimento. O Instituto Internacional de Vacinas licenciou sua vacina para a Biological E, uma empresa indiana, e está compartilhando a fórmula e equipamentos para produzi-la. Se tudo correr bem, essa vacina poderá chegar ao mercado até o final de 2026, pois a Biological E é uma grande empresa que já produz muitos produtos pré-qualificados pela OMS.

Na África do Sul, uma empresa chamada Biovac em breve iniciará testes clínicos em uma vacina que eventualmente poderia ser a primeira vacina já produzida do início ao fim na África subsaariana. A Biovac espera concluir os testes até 2027. Depois disso, provavelmente levará pelo menos um ano para a vacina obter a pré-qualificação da OMS, disse a Dra. Morena Makhoana, CEO da Biovac.

A Bharat Biotech, outra grande empresa indiana com grande capacidade de produção, está trabalhando em sua própria vacina oral contra a cólera. Ela poderia lançar sua vacina no mercado até o final de 2025.

Para incentivar as empresas a investir na produção de vacinas contra a cólera, a Gavi, a organização internacional que fornece imunizações para países de baixa e média renda, indicou a possibilidade de compromissos de mercado antecipados —a promessa de futuros pedidos que incentivariam os fabricantes de medicamentos a investir na produção da vacina contra a cólera. A Gavi paga US$ 1,53 (cerca de R$ 8) por dose à EuBiologics pela vacina.

Bharat e Biological E planejam produzir cerca de 15 milhões de doses por ano inicialmente, disse Lynch — "quantidades modestas" pelos padrões dessas enormes empresas indianas que poderiam produzir mais se o mercado continuar a crescer.

A demanda potencial é difícil de prever, disse ela. "Essa é realmente a questão: O que o mundo está passando agora é um fenômeno de alguns anos desencadeado por algo?" Lynch disse. "Ou isso é um novo normal? Isso é um novo tipo de ponto de equilíbrio?"

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.