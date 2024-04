Prêmio Octavio Frias de Oliveira está com inscrições abertas até 24 de maio

São Paulo

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira. A láurea busca, desde 2010, incentivar a produção de conhecimento sobre prevenção e combate ao câncer no Brasil.

Promovido pelo Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira) em parceria com o Grupo Folha, o prêmio homenageia Octavio Frias de Oliveira, publisher da Folha de 1962 a 2007, ano da sua morte.

Os interessados têm até o dia 24 de maio, às 23h59, para se inscreverem em premiooctaviofrias.com.br.

A professora Eloisa Bonfá e o professor Marco A. Zago entregam o prêmio a João Agostinho Machado-Neto e Keli Lima (ganhadores da categoria Pesquisa em Oncologia) durante Prêmio Octavio Frias de Oliveira, realizado no auditório do Icesp, em 2023 - Adriano Vizoni -11.ago.2023/Folhapress

O prêmio tem três categorias: Pesquisa em Oncologia, Inovação Tecnológica em Oncologia e Personalidade de destaque em Oncologia. Só as duas primeiras recebem inscrições.

A primeira é reservada a trabalhos que geram conhecimento sobre o câncer e suas possíveis formas de tratamento. Estão qualificados estudos publicados em revistas científicas nos anos de 2023 e 2024, cujo autor principal atue em instituição de pesquisa e/ou de ensino nacionais.

No ano passado, os premiados da categoria foram João Agostinho Machado-Neto e Keli Lima, da USP (Universidade de São Paulo). Eles apresentaram um estudo que mostra a capacidade de uma molécula chamada THZ-P1-2 — inibidora de lipídios que ajudam a formar a membrana das células cancerosas — a desencadear a morte de células leucêmicas.

A segunda categoria é voltada a trabalhos originais publicados em revistas científicas ou patentes depositadas entre 2023 e 2024 que apresentam um potencial produto ou processo inovador para diagnóstico do câncer ou seu tratamento. O autor principal também precisa atuar em instituição de pesquisa e/ou de ensino do país.

Em 2022, o trabalho de Bruna Moretto, desenvolvido pelo Laboratório Onkos Diagnósticos Moleculares, foi premiado. No estudo, os pesquisadores apresentaram resultados de um teste genético desenvolvido no Brasil para diagnóstico de malignidade em nódulos de tireoide. Foi possível constatar que a tecnologia pode apoiar decisões clínicas e reduzir a quantidade de cirurgias realizadas para fins diagnósticos.

Já a categoria "Personalidade de destaque" reconhece aqueles que contribuíram nas mais diversas áreas relacionadas à oncologia, seja em ensino, pesquisa, tratamento, filantropia ou comunicação. O ex-senador José Serra, ex-governador do estado de São Paulo, venceu no ano passado pela criação do Icesp, maior centro público da América Latina dedicado ao tratamento de pacientes com câncer.

O médico e escritor Drauzio Varella, colunista da Folha, e o oncologista pediátrico Sérgio Petrilli, fundador do Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), foram alguns dos homenageados nas edições anteriores.

A escolha dos vencedores é feita por uma comissão formada por cientistas e membros da sociedade comprometidos com a área de oncologia. Os premiados nas três categorias receberão R$ 20 mil cada um e um certificado.

A premiação ocorrerá no dia 8 de agosto, no Auditório do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.