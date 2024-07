Mesmo que vídeo de 'carimbador' infectando papel com HIV fosse real, transmissão seria difícil

São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais desinforma ao dizer que pessoas com HIV (vírus da imunodeficiência humana) injetam sangue em rolos de papel higiênico de banheiros públicos. A gravação mostra um homem agachado no chão da cabine de um banheiro aplicando, com o uso de uma seringa, um líquido vermelho em rolos de papel. Essas pessoas seriam chamadas de "carimbadoras", por supostamente estarem carimbando os rolos com o intuito de transmitir o vírus propositadamente.

Trata-se de uma simulação, como o perfil que publicou o conteúdo alarmista informa em sua descrição: "Vídeo de fake dramatização com situações que podem acontecer e se prevenir". Mas houve muita gente que acreditou no post, visualizado mais de 10,2 milhões de vezes no TikTok até 4 de julho. "Por que tem gente que faz isso?" e "O que eles ganham em troca, afinal?" são alguns dos comentários.

Infecção pelo HIV após contato com papel higiênico sujo de sangue é improvável, segundo especialistas - Raquel Cunha/Folhapress

A Folha tentou contato com o autor do vídeo, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Segundo especialistas consultados pela reportagem, a infecção pelo HIV após contato com um papel higiênico sujo de sangue é teoricamente possível, mas improvável. O médico infectologista Rodrigo Santana, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, afirma que a chance de transmissão é de 0,1% em caso de contato do vírus no sangue com a mucosa, que é uma camada fina da pele encontrada na boca e nas regiões genitais, por exemplo. "De todas as linhas de transmissão do HIV, essa seria algo muito pouco provável, mas existe o risco teórico", diz.

Opinião semelhante tem o médico Leonardo Weissmann, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e professor da Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto) na unidade de Guarujá (SP). Após assistir ao vídeo, ele afirmou não haver motivo para alarme, "mas vale o alerta para manter boas práticas de higiene".

Weissmann também alertou para a necessidade de se buscar informações com fontes confiáveis. "É essencial utilizar informações científicas ao abordar questões de saúde, evitando a disseminação de boatos e desinformação que podem gerar pânico desnecessário."

Sobre o contato do vírus com regiões de mucosa, o infectologista Alexandre Naime Barbosa, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que a hepatite B é cem vezes mais transmissível que o HIV.

Barbosa destaca que pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento alcançam uma condição chamada "carga viral do HIV indetectável", quando o vírus não é detectado no sangue e nos fluidos sexuais e, por isso, não há risco de transmissão.

De acordo com o Ministério da Saúde, as principais vias de transmissão do HIV são por relações sexuais desprotegidas, por contato sanguíneo, como pelo compartilhamento de seringas contaminadas, ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, se não forem tomadas as devidas medidas de prevenção.

VERDADEIRO OU FALSO

