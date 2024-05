SP começa a aplicar vacina atualizada contra a Covid nesta quarta

São Paulo

Moradores da cidade de São Paulo já podem receber, a partir desta quarta-feira (22), a vacina atualizada contra a Covid.

A imunização é reservada para os grupos prioritários —crianças entre 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidos e idosos— e as doses estarão disponíveis nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais).

A capital recebeu nesta segunda-feira (20), do governo destadual, um lote com 135.360 doses da vacina fabricada pela Moderna. O imunizante possui tecnologia para proteger contra a sublinhagem XBB.1.5 do coronavírus, que tem a replicação mais veloz até o momento, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Vacinação de idosos com a vacina contra a Covid, em São Paulo; especialistas afirmam que, sem novos reforços, idosos e pessoas com comorbidades ficam vulneráveis à doença - Danilo Verpa - 23.mar.22/Folhapress

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) recebeu do Ministério da Saúde 519 mil unidades da vacina, que começaram a ser distribuídas entre 28 municípios.

Além da capital, elas foram entregues a Franco da Rocha, Assis, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, São José do Rio Preto, Barretos, Araçatuba, Marília, Bauru, Franca, Botucatu, Mogi das Cruzes, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Caraguatatuba, Sorocaba, Itapeva, Registro, Santos, Taubaté, Santo André, Osasco, Araraquara, Ribeirão Preto e Jales.

A imunização contra a Covid foi incluída no calendário vacinal das crianças menores de 5 anos e na estratégia de vacinação anual para os grupos prioritários desde o início deste ano.

Falta de doses

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou em dezembro de 2023 o uso no Brasil da vacina da Pfizer para a variante XBB. Em março, concedeu o mesmo aval para o imunizante da Moderna.

A primeira disputa de empresas por um contrato de imunizantes atrasou a campanha nacional de vacinação contra a Covid, planejada para acontecer no último mês de abril.

Após a aquisição das vacinas da Moderna, o primeiro lote de doses atualizadas da Covid chegou no Brasil no último dia 2. Nesse período, tanto o estado de São Paulo quanto a capital já haviam declarado estar sem estoque de doses da vacina bivalente —atualizada contra outras variantes.

Veja como se vacinar contra Covid na capital

No calendário nacional de rotina, crianças de 6 meses a 4 anos, que nunca receberam nenhuma dose da vacina contra Covid, deverão receber duas doses da vacina atualizada da Moderna.

Já crianças com até 4 anos completamente vacinadas com três doses deverão receber mais uma dose do imunizante. E crianças de 6 meses a 4 anos imunocomprometidas, que nunca se vacinaram, deverão receber o esquema primário de três doses da vacina.

A cada seis meses, podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas.

Anualmente, podem receber a dose pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores; indígenas, quilombolas e ribeirinhos; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidade; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.



Caso uma pessoa a partir de 5 anos de idade que não faça parte do grupo prioritário não tenha sido vacinada anteriormente, ela poderá receber uma dose da vacina da Moderna.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, nas UBS e AMA/UBS Integradas, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMA/UBS Integradas no mesmo horário. É possível encontrar a unidade mais próxima na plataforma Busca Saúde.