Medicamento para Alzheimer em estágio inicial recebe apoio de painel consultivo da FDA

Reuters

Conselheiros externos da FDA (agência que regulamenta drogas e alimentos dos EUA) concluíram unanimemente nesta segunda-feira (10) que os benefícios do tratamento experimental para Alzheimer da farmacêutica Eli Lilly, o donanemab, superam os riscos, e concordaram que os dados do ensaio sobre o medicamento mostraram que ele é eficaz em pacientes com um estágio inicial da doença.

O voto abre caminho para uma decisão final da FDA sobre o novo tratamento, que inicialmente era esperada para mais cedo neste ano antes de a agência convocar a reunião para que seu painel independente de especialistas pudesse opinar.

"Estamos realmente satisfeitos que o comitê consultivo reconheceu o forte benefício do donanemab", disse Dawn Brooks, líder de desenvolvimento da Lilly para o remédio, em uma entrevista após a votação.

Médico aponta para área do cérebro afetada pelo Alzheimer em ressonância magnética cerebral tirada no Centro de Pesquisa e Tratamento de Alzheimer, do Hospital Brigham para Mulheres em Boston, Massachusetts (EUA) - Brian Snyder - 30.mar.23/Reuters

Agora, com o apoio unânime do painel, a empresa aguarda a conclusão da revisão da FDA. A agência não é obrigada a seguir as recomendações de seus conselheiros externos, mas geralmente o faz.

Em sua discussão, a FDA pediu ao painel que considerasse alguns aspectos únicos do ensaio da Lilly, que diferiram significativamente do desenho do ensaio do Eisai e Biogen Leqembi, que ganhou aprovação nos EUA após passar por uma reunião semelhante do comitê consultivo.

Ambos os medicamentos são projetados para remover placas tóxicas de beta amiloide dos cérebros de pessoas com doença de Alzheimer em estágio inicial.

Os tratamentos com anticorpos, que tiveram sucesso em retardar a progressão da doença em ensaios clínicos, seguem três décadas de tentativas fracassadas de encontrar medicamentos para combater a doença fatal que destrói a mente.

Uma diferença chave no desenho do ensaio para os dois tratamentos é que a Lilly mediu os níveis de uma segunda proteína relacionada ao Alzheimer chamada tau associada à morte das células cerebrais para selecionar pacientes mais propensos a mostrar um benefício dentro do período de ensaio de 76 semanas.

Como resultado, a Lilly excluiu pacientes com níveis muito baixos ou nulos de tau do ensaio pivotal, mas fez uma análise separada neste grupo de outro estudo bastante grande para ver se o medicamento resultou em mudanças subjacentes.

Vários membros do painel observaram que esses dados provavelmente sugeriam um benefício do tratamento.

Os membros do painel também concordaram em grande parte que não deveria ser necessário testar a tau antes do tratamento, observando que esse teste não estava amplamente disponível e poderia reduzir o acesso a populações rurais ou carentes.

Vários membros do painel observaram que havia questões de segurança elevadas para pessoas que têm duas cópias do gene APOE4, que está associado a um risco maior de Alzheimer. Eles sugeriram que os médicos que prescrevem o medicamento precisam ser educados sobre o risco aumentado e discutir isso com os pacientes.

No amplo ensaio clínico da Lilly, o donanemab, administrado por infusão uma vez por mês, retardou a progressão de problemas de memória e pensamento em 29% no geral, aproximadamente comparável ao 27% de desaceleração observado com o Leqembi.

Inchaço e sangramento cerebral —um risco conhecido para essa classe de medicamentos— ocorreram em 24% e 31%, respectivamente, para aqueles que tomaram donanemab e três pacientes morreram.

No estudo de fase avançada da Eisai e Biogen, 12,6% dos participantes que tomaram Leqembi tiveram inchaço cerebral e 17,3% sangramento cerebral.

O Leqembi foi aprovado com o aviso mais forte da agência sobre o risco de inchaço cerebral e sangramento potencialmente perigosos que se aplica a todos os medicamentos da classe.

Vários membros do painel elogiaram o desenho inovador do ensaio da Lilly, que permitiu aos participantes interromper o tratamento assim que a imagem cerebral mostrasse que a placa de amiloide foi removida, mas disseram que isso poderia dificultar para os médicos saber quando interromper o tratamento e quando reiniciá-lo, se necessário.

A Lilly disse que está planejando ensaios para testar o tratamento em pacientes geneticamente predispostos a desenvolver Alzheimer, incluindo pessoas com síndrome de Down.

O analista da Jefferies, Michael Yee, disse em nota que a votação "prepara o terreno para uma aprovação eventual da FDA", acrescentando que ter dois players no mercado seria algo bom a longo prazo. As ações da fabricante de medicamentos de Indianápolis fecharam em alta de 1,8%, a US$ 865.