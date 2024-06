UBSs de São Paulo abrem no sábado (8) para vacinação contra a poliomielite

São Paulo

Todas as 471 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo estarão abertas neste sábado (8), das 8h às 17h, para o Dia D da campanha contra a poliomielite (paralisia ifnfantil). O público-alvo são crianças menores de cinco anos.

Além da vacina contra a pólio, serão ofertados outros imunizantes do calendário nacional.

As UBSs que já abrem aos sábados por serem integradas às AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), funcionarão das 7h às 19h.

UBSs abrem no sábado para campanha de vacinação contra a poliomelite - 18.ago.2018 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A campanha de vacinação no município teve início em 27 de maio. Até o momento, 37.881 doses da vacina foram aplicadas, o que representa 6,4% da cobertura total.

Na capital paulista, a cobertura vacinal contra a pólio em 2023 foi de 90,67%. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo é que 95% das crianças sejam imunizadas em 2024.

A vacinação é a única forma de prevenção e redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, que está eliminado no país desde a década de 1990. No entanto, a cobertura vacinal da pólio apresenta resultado abaixo da meta de 95% desde 2016.

A maioria das pessoas infectadas não manifesta ou apresenta poucos sintomas. Alguns dos sinais são parecidos com outras doenças virais como febre, mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos, prisão de ventre, espasmos, meningite, rigidez na nuca e dor de garganta e no corpo.

A imunização utiliza a vacina inativada poliomielite para menores de um ano e a vacina oral poliomielite, conhecida como gotinha, para crianças entre um e cinco anos, conforme as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Também estarão disponíveis imunizantes do calendário para atualização das carteirinhas de vacinação, além da vacina contra influenza para população acima de seis meses de idade e com menos de seis anos.

As UBSs fornecerão aos estudantes, ou aos pais e responsáveis, a Declaração de Vacinação Atualizada para ser entregue nas unidades educacionais.

O público prioritário poderá se vacinar contra a Covid. Idosos acamados ou residentes em instituições de longa permanência também serão vacinados.

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que fará busca ativa de pessoas que estão com doses de rotina atrasadas. Os munícipes podem consultar a unidade de saúde mais próxima de sua residência através da plataforma Busca Saúde.

CALENDÁRIO de vacinação INFANTIL