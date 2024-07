Saúde amplia oferta de remédio Paxlovid contra Covid no SUS devido à validade do lote

São Paulo

O Ministério da Saúde ampliou temporariamente o uso do remédio antiviral da Pfizer, Paxlovid, contra Covid para todas as pessoas acima de 18 anos com alto risco de progressão para Covid grave.

Antes, o antiviral só era indicado para pessoas acima de 65 anos com maior risco de gravidade para a Covid.

O motivo para a ampliação da oferta no SUS (Sistema Único de Saúde) é o vencimento próximo de um lote específico do medicamento. Ela é válida somente para este lote, cuja validade é até o dia 31 de julho de 2024.

Pessoas acima de 18 anos com risco de agravamento para Covid-19 podem receber o medicamento Paxlovid - Jennifer Lorenzini - 8.fev.2022/Reuters



A nota técnica no 13/2024-SVSA/MS, destinada a profissionais de saúde e coordenadores de assistência farmacêutica municipais, ressalta ainda que o uso do medicamento requer critério médico e para pacientes com exame laboratorial que confirmem a Covid, em até cinco dias do início dos sintomas.

No estudo global do medicamento, conduzido pela Pfizer, a droga apresentou eficácia na redução de 89% do risco de hospitalização e morte por Covid. Uma nova pesquisa, publicada no final de 2023, aponta que a droga reduz o risco de internação também em grupos de maior risco, como idosos e pessoas imunocomprometidas, de 2,5% até 28 dias após o uso.

O Paxlovid é uma combinação de dois antivirais, o nirmatrelvir e o ritonavir. O seu uso foi aprovado no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março de 2022. No mesmo ano, a agência autorizou a comercialização em farmácias. A incorporação pela Conitec, comitê que avalia novas drogas e tecnologias para o SUS (Sistema Único de Saúde), foi publicada no mesmo ano, mas a disponibilização da droga nos hospitais públicos é escassa, segundo especialistas.

A administração do Paxlovid consiste em dois comprimidos, de 400 mg cada, duas vezes ao dia, por cinco dias. Segundo a Anvisa, o uso não deve ser maior do que os cinco dias e também não é indicado para gestantes ou pacientes com insuficiência renal grave.