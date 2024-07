Saúde anuncia mais R$ 147 milhões para hospitais filantrópicos no RS

Brasília

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (18) o repasse de R$ 143,7 milhões para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul.

De acordo com a pasta, o repasse atenderá os 217 estabelecimentos privados sem fins lucrativos, o que representa 62% do total de hospitais que atendem o SUS (Sistema Único de Saúde) no estado.

Com esse repasse, o governo totaliza R$ 277 milhões destinados a essas instituições. No mês passado, 68 unidades já haviam recebido R$ 133,6 milhões para o enfrentamento de calamidades e emergências de saúde pública.

Entulho acumulado em frente a casas afetadas pelas enchentes em Porto Alegre - Carlos Macedo - 28.jun.2024/Folhapress

O valor será disponibilizado em parcela única e poderá ser utilizado em ações de atenção especializada ambulatorial e hospitalar, além da aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares.

A liberação do recurso atende a uma demanda da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul.

Outra parcela está prevista para o setor que aderir ao Programa Mais Acesso a Especialistas.

Mais de 400 cidades do estado gaúcho foram afetadas pelas enchentes que tiveram início no fim de abril.

A capital gaúcha foi invadida pelas águas do lago Guaíba deixando algumas das principais vias do centro histórico submersas, desalojou moradores e afetou serviços públicos.

O município decretou estado de calamidade pública após a cheia histórica do Guaíba que atingiu 5,3 metros, o maior nível em sua história.