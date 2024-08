Estado de São Paulo confirma novo caso de febre oropouche

São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (2) um terceiro caso de febre oropouche na região do Vale do Ribeira.

Dois casos haviam sido informados na quinta-feira (1º), em Cajati. O terceiro caso foi registrado em Pariquera-Açu. Os três pacientes estão curados.

Em Cajati, os pacientes infectados são moradores de áreas rurais e vivem próximos a plantações de bananas. De acordo com a secretaria, eles apresentaram sintomas semelhantes ao da dengue e não tinham histórico de deslocamento nos últimos 30 dias.

Culicoides paraenses, conhecido como maruim ou mosquito do mangue - Instituto Oswaldo Cruz/Maria Luiza Felippe Bauer

A arbovirose é causada pela picada do mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim, infectado com o vírus.

Os casos como os identificados no Vale do Ribeira são classificados como autóctones, ou seja, são aqueles em que o paciente foi infectado pela doença no próprio local onde vive, sem histórico de deslocamento para regiões com maior reincidência da doença.

O Ministério da Saúde já registra mais de 7.000 casos da febre oropouche em 16 estados do país neste ano. Amazonas, Rondônia, Bahia, Espírito Santo e Acre são os estados com maior número de casos.

Os sintomas da febre são fortes dores de cabeça, dores musculares, náusea e diarreia. Outros sinais como tontura, dor atrás dos olhos e calafrios também podem ser manifestados.

Ainda não existe vacina para a doença e a forma de prevenção mais eficaz é com o uso de repelentes. Como tratamento, a indicação é de repouso e ingestão de líquidos.