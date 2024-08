Mais casos da nova variante de Mpox na Europa são esperados, diz agência de saúde pública

Londres e Bangalore (Índia) | Reuters

Mais casos importados do novo clado de Mpox devem surgir na Europa nas próximas semanas, disse o chefe da agência de prevenção de doenças da Europa na sexta-feira (16). O risco de transmissão sustentada permanece baixo.

A agência elevou sua avaliação de risco para casos esporádicos de Mpox clado 1 na Europa para moderado. O risco era alto para viajantes para áreas afetadas na África em contato próximo com pessoas e moderado para seus contatos.

"Haverá mais casos nas próximas semanas. Essa é a expectativa... Mas em relação ao risco para a população europeia em geral, temos que dizer que nossa avaliação é que o risco é muito baixo no momento", disse a diretora do ECDC (Centro Europeu de Controle de Doenças), Pamela Rendi-Wagner, em uma entrevista.

Amostras de exame com resultado positivo para Mpox; agência europeia de saúde prevê aumento de casos importados no continente europeu - Dado Ruvic/Reuters

Ela pediu aos países europeus que intensifiquem a preparação e aumentem a conscientização para evitar uma maior propagação.

Um surto de Mpox na República Democrática do Congo causado por duas formas diferentes de Mpox, uma forma endêmica e um novo ramo chamado clado 1b, causou preocupação global depois de se espalhar para mais países na África.

Na quinta-feira, a Suécia se tornou o primeiro país fora da África a confirmar um caso de clado 1b. A OMS declarou o surto uma emergência de saúde global na quarta-feira.

O ECDC europeu recomendou que as autoridades de saúde pública planejem e se preparem para a rápida detecção de quaisquer casos de clado I que possam chegar à Europa.

Prevê-se que o impacto dessa cepa do vírus seja baixo na Europa se medidas adequadas de vigilância e controle forem implementadas, usando a expertise adquirida quando outra cepa de Mpox, clado 2, se espalhou globalmente em 2022.

Durante essa emergência, o vírus se espalhou principalmente entre homens que tiveram relações sexuais com homens, e a mudança de comportamento, bem como as vacinas, ajudaram a controlá-lo na Europa.

Mpox é uma infecção viral que causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus, e embora geralmente seja leve, pode ser fatal em casos raros. Ele se espalha por contato próximo, incluindo contato sexual, e o clado 1b parece se espalhar mais facilmente entre as pessoas do que outras formas do vírus, embora haja muitas questões em aberto sobre sua gravidade e transmissibilidade, disse Randi-Wagner.

Qualquer pessoa com sintomas e histórico de viagem ou contato com viagens para áreas afetadas na África deve entrar imediatamente em contato com um médico, acrescentou.

"Teste, teste, teste, a fim de encontrar os casos suspeitos na Europa o mais rápido possível e evitar uma maior propagação", disse ela em recomendações às autoridades de saúde pública europeias.