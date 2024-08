Prêmio Octavio Frias de Oliveira anuncia vencedores nesta quinta (8)

São Paulo

Serão anunciados nesta quinta-feira (8) os vencedores da 15ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira. O objetivo da láurea é estimular a produção de conhecimento no Brasil sobre prevenção e combate ao câncer.

O evento será realizado no auditório do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), na capital paulista, para convidados. Depois, o vídeo da cerimônia será publicado no site da Folha.

Entrega do Prêmio Octavio Frias de Oliveira, realizado no auditório do Icesp, em 2023 - Adriano Vizoni - 11.ago.2023/Folhapress

A láurea é uma iniciativa do instituto em parceria com o Grupo Folha que surgiu em 2010 e foi batizada com o nome de Octavio Frias de Oliveira, publisher do jornal de 1962 até sua morte, em 2007.

"Quando o instituto foi criado e recebeu o nome de Octavio Frias, dado pelo então governador José Serra, a família Frias nos procurou. A Folha fez uma doação de materiais audiovisuais para a biblioteca dos colaboradores do hospital, mas eles queriam fazer algo permanente que tivesse impacto na formação dos oncologistas brasileiros. Sugeri, então, a ideia do prêmio, que foi acatada pela família", lembra o oncologista Paulo Hoff.

De início, o prêmio reconhecia apenas as personalidades daqueles que tiveram impacto significativo na oncologia brasileira, para que os tratamentos se tornassem melhores e mais disponíveis para a população. "Tivemos oportunidade de premiar médicos, pesquisadores, políticos, empresários, pessoas que ajudaram a avançar o campo."

Depois, durante a implantação do prêmio, surgiu a ideia de premiar também os trabalhos científicos. "O prêmio tem sido respeitado no Brasil como um dos principais de reconhecimento a uma vida dedicada ao tratamento e ao desenvolvimento da oncologia", afirma Hoff.

A premiação contará com a presença de nomes como William Nahas, presidente do conselho diretor do Icesp, Marco Antonio Zago, presidente do Conselho Superior da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), Ana Claudia Latrônico Xavier, presidente da Comissão de pesquisa FMUSP (Faculdade de Medicina da USP), Maria Del Pilar, diretora de Corpo Clínico do Icesp, Roger Chammas, professor titular de oncologia na FMUSP, e Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha.

Estão confirmados ainda Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas, Felipe Neme de Souza, diretor de Gestão Corporativa na Fundação Faculdade de Medicina, Joyce Chacon Fernandes, diretora executiva do Icesp e Venâncio Avancini Ferreira Alves, membro do conselho diretor do Icesp.

O evento será conduzido pela repórter especial da Folha Cláudia Collucci, que revelará os vencedores e mediará uma roda de conversa entre eles.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Serão laureados os autores principais dos estudos vencedores das categorias Pesquisa em Oncologia e Inovação Tecnológica em Oncologia, bem como a Personalidade de Destaque em Oncologia.

Os nomes são escolhidos por uma comissão composta de representantes do Icesp, USP, Fapesp, Academia Nacional de Medicina, ABC (Academia Brasileira de Ciências), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Fosp (Fundação Oncocentro de São Paulo) e Folha. Cada premiado receberá um certificado e R$ 20 mil.