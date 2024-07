Censo da Educação Superior mostra forte expansão de EAD

São Paulo

A modalidade de ensino a distância no Brasil já supera o interesse pelo ensino presencial, que vem diminuindo desde 2014, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2022. A pesquisa anual do Inep, em articulação com as instituições de educação superior (IES) que oferecem cursos de graduação, mostra ainda que as vagas EAD dispararam após 2017, data em que foi publicado o decreto federal 9.057 e a portaria normativa 11 do MEC, que, entre outras medidas, eliminaram a avaliação in loco dos polos EAD e permitiram cursos totalmente a distância, sem atividades presenciais.