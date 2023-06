Denver Nuggets supera Miami Heat e alcança seu primeiro título na NBA

São Paulo

O Denver Nuggets conquistou, na noite de segunda-feira (12), o título da NBA. Finalista da liga norte-americana de basquete pela primeira vez, o time do Colorado se impôs sobre o Miami Heat e fechou a série decisiva em 4 a 1, com uma vitória por 94 a 89.

A equipe dirigida por Michael Malone contou com 28 pontos e 16 rebotes do pivô Nikola Jokic, grande destaque na caminhada rumo à taça. O sérvio, que já foi duas vezes eleito o melhor do campeonato, agora tem também um troféu de campeão no currículo.

O triunfo na Ball Arena, em Denver, foi um desfecho apropriado para os "playoffs", nos quais os Nuggets foram claramente superiores a todos os adversários que enfrentaram. O Miami, de Jimmy Butler, chegou a empatar o confronto final em 1 a 1, mas não foi além disso.

O atacante do Denver Nuggets, Jeff Green (32), enterra contra o Miami Heat durante o primeiro tempo do jogo cinco das finais da NBA de 2023 na Ball Arena - USA TODAY Sports via Reuters Con

Os donos da melhor campanha da Conferência Oeste começaram sua trajetória no mata-mata fazendo 4 a 1 no Minnesota Timberwolves. Na sequência, ficou para trás o Phoenix Suns, de Kevin Durant e Devin Booker, superado em seis partidas.

O atacante do Denver Nuggets, Jeff Green (32), enterra contra o Miami Heat durante o primeiro tempo do jogo cinco das finais da NBA de 2023 na Ball Arena - USA TODAY Sports via Reuters Con

Na última parada antes da decisão, o Denver teve pela frente o Los Angeles Lakers, de Anthony Davis e LeBron James, carrascos do time na final do Oeste de 2020. Desta vez, Jamal Murray e Jokic exibiram seu crescimento e triunfaram por 4 a 0. Em seguida, castigaram o Heat.