Jogo entre Palmeiras e Corinthians no futsal sub-18 termina com briga generalizada

Uma briga generalizada encerrou de forma antecipada a partida que decidia o título do Campeonato Metropolitano de Futsal sub-18 entre Palmeiras e Corinthians, neste sábado (27), no ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo.

A poucos segundos do fim do duelo, com o placar em 5 a 2 para os palmeirenses, jogadores de Palmeiras e Corinthians iniciaram uma confusão dentro da quadra. Na sequência, uma invasão de torcedores corintianos, identificado com uniformes da Gaviões da Fiel, presentes nas arquibancadas, agravou ainda mais a situação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agressões entre jogadores, torcedores e profissionais que faziam parte organização.

Em nota, a FPFS (Federação Paulista de Futebol de Salão) afirmou "tomará providências cabíveis e enérgicas contra o ocorrido".

Briga generalizada durante partida entre Palmeiras e Corinthians no futsal - Reprodução/ES Sports

Ainda de acordo com a entidade, a partida contava com seguranças dos dois clubes, além de policiais militares. A federação responsabiliza os torcedores organizados do Corinthians pelo agravamento da confusão em quadra.

Também em nota, o Palmeiras repudiou as agressões e informou que alguns de seus atletas ficaram feridos, embora sem gravidade. O clube afirma que registrará um boletim de ocorrência.

"Torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos, por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas", informou o comunicado do clube.

O time alviverde promete prestar o apoio necessário aos atletas, "chocados com os momentos de terror vivenciados", disse a equipe na nota.

O Corinthians também lamentou o ocorrido e responsabilizou a federação pela confusão.

"É urgente, portanto, que a instituição assuma responsabilidades, especialmente ao ignorar um histórico de violência em competições em seu ginásio de categoria de base, não oferecendo a devida segurança e colocando em risco, mais uma vez, a integridade física de nossos jogadores, comissão, familiares e torcedores", afirma o clube.

Veja a nota da FPFS

A Federação Paulista de Futebol de Salão informa que o futsal é uma modalidade esportiva amadora, que fomenta o desporto desde o sub-17 até a categoria principal e a grande maioria de seus jogos são para crianças e adolescentes.

A FPFS é rigorosa e pune qualquer tipo de ofensa quer física ou não, bem como, proíbe a venda ou consumo de bebidas alcóolicas dentro dos ginásio, proíbe a presença de torcidas organizadas nas partidas que ocorrem nos ginásios Ciro I e Ciro II, conforme determina em seus regulamentos com a finalidade de prestigiar um público familiar.

A partida que aconteceu no dia de hoje pelo Campeonato Paulista Sub-17 teve a presença de seguranças do Palmeiras, seguranças do Corinthians, seguranças contratados pela Federação Paulista de Futebol de Salão e a presença da Polícia MIlitar do Estado de São Paulo.

A partida iniciou-se com todas as garantias desportivas chanceladas pelos representantes de ambas as equipes e pela arbitragem.

Durante o transcorrer da partida apareceram muitos torcedores do Sport Club Corinthians Paulista sem identificação, mas, pelo comportamento nas arquibancadas constatou-se que eram torcedores de organizadas, inclusive abriram uma faixa da "Gaviões da Fiel", que proporcionaram cenas lamentáveis e repudiantes no final da partida.

A Federação Paulista de Futebol de Salão tomará as providências cabíveis e enérgicas contra o ocorrido.

Veja nota do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia as covardes agressões sofridas por atletas da nossa equipe sub-18/17 de futsal durante a decisão do Campeonato Metropolitano, contra o Corinthians, neste sábado, no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo (SP).

Na ocasião, torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos – por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas.

O clube tomará todas as providências cabíveis e registrará Boletim de Ocorrência para que os agressores possam ser rapidamente identificados e punidos pelas autoridades competentes. Ao mesmo tempo, prestaremos todo o apoio necessário aos nossos jovens atletas, que naturalmente estão chocados com os momentos de terror vivenciados.

Exigimos ainda que a Federação Paulista de Futsal seja responsabilizada por sua conduta negligente e irresponsável. Mesmo diante do histórico de violência envolvendo competições de base na modalidade e dos sucessivos alertas feitos pelo Palmeiras, a entidade se mostrou – mais uma vez – incapaz de oferecer segurança adequada, colocando em risco a integridade física dos nossos jogadores e torcedores.

Por exigência do Palmeiras, as finais das categorias sub-14 e sub-16 do torneio, que estavam marcadas para este sábado, foram adiadas.

Veja a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente o episódio de violência que ocorreu durante a decisão do Campeonato Metropolitano, contra o Palmeiras, na manhã deste sábado (27), no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo (SP).

Nos últimos dias, o clube notificou reiteradamente a Federação Paulista de Futsal sobre os riscos que o confronto poderia gerar. É urgente, portanto, que a instituição assuma responsabilidades, especialmente ao ignorar um histórico de violência em competições em seu ginásio de categoria de base, não oferecendo a devida segurança e colocando em risco, mais uma vez, a integridade física de nossos jogadores, comissão, familiares e torcedores.

O clube permanece à disposição para colaborar na investigação dos fatos e cobrará das autoridades a punição dos responsáveis.

Em decorrência dos acontecimentos, o jogo final da categoria Sub-12, contra a equipe do Ypiranga, foi adiado.