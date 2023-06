Mesmo machucado, Toledo é campeão da etapa de El Salvador do Mundial de surfe

São Paulo

O brasileiro Filipe Toledo venceu, nesta sexta-feira (16), a etapa de El Salvador do Mundial de surfe. Atual campeão do mundo, ele superou fortes dores nas costas e o norte-americano Griffin Colapinto, que continua na liderança do ranking, mas agora com vantagem mínima.

Segundo colocado na classificação da temporada, o paulista de 28 anos encarou o desconforto e se impôs na decisão em Punta Roca. Após uma etapa –em Lemoore, nos Estados Unidos– com reclamação geral dos atletas do Brasil contra os juízes, ele não deu margem para dúvidas.

Filipe Toledo agora é o segundo no ranking da temporada - Brian Bielmann - 16.fev.23/AFP

Toledo conseguiu duas notas de nível excelente (da nota 8), uma com três manobras agressiva, outra com variedade de estilos. O total de 17,33 (9 + 8,33) foi bem superior aos 12,1 (7,17 + 4,93) de Colapinto, que havia vencido a final em El Salvador no ano anterior, contra o próprio Filipe.

"Eu estava superconcentrado no que precisava fazer. Ontem, acordei com as costas meio estranhas, tive que descansar à tarde. Hoje, foi ainda pior. Eu não conseguia nem andar, parecia um velhinho. Mas, com o time que tenho, foi possível competir", afirmou.

"É tudo aqui em cima", acrescentou, apontando para a própria cabeça. "Estava muito doloroso para andar e para remar. Para surfar propriamente, nem tanto. Mas, claro, não estava 100%. Tive que lutar e fui superabençoado."

Filipe chegou a 41.660 pontos na temporada, contra 42.890 de Colapinto. O brasileiro João Chianca (36.320), o australiano Ethan Ewing (32.215) e o brasileiro Gabriel Medina (28.025) completam a zona de classificação à etapa decisiva.

Na disputa feminina, quem levou a melhor em El Salvador foi a norte-americana Caroline Marks. A brasileira Tatiana Weston-Webb, que desistiu do torneio nas quartas de final, com uma intoxicação alimentar, subiu para a quinta colocação.

O campeonato vai agora para sua oitava parada, em Saquarema, no Brasil. Faltam apenas três etapas para a definição dos cinco surfistas e das cinco surfistas que brigarão pelo título mundial, em setembro, em San Clemente, nos Estados Unidos.