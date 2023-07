Ana Marcela Cunha conquista o bronze nos 5 km do Mundial de Fukuoka

São Paulo

Ana Marcela Cunha, 31, campeã olímpica da maratona aquática nos Jogos de Tóquio, conquistou nesta segunda-feira (17) a medalha de bronze na prova dos 5 km do Mundial de Esportes Aquáticos, na cidade de Fukuoka, no Japão.

Campeã da prova em 2019 e 2022, a brasileira completou a disputa com o tempo de 59min33seg. O ouro ficou com a alemã Leoni Beck e a prata com a holandesa Sharon Van Rouwendaal.

"Essa medalha vale um ouro para mim, não era nem para eu estar aqui. E eu só tenho muito a agradecer", Ana Marcela após subir ao pódio.

A também brasileira Viviane Junglubut, 27, foi a sexta colocada.

Ana Marcela Cunha, de touca preta, na disputa dos 5 km do Mundial de Esportes Aquáticos - Philip Fong/AFP

Na última sexta-feira (14), Ana Marcela Cunha quase garantiu sua participação nos Jogos de Paris na disputa dos 10 km, mas completou a distância na quinta posição, em uma chegada bastante acirrada entre ela, a americana Katie Grimes e a holandesa Sharon van Rouwendaal.

Grimes ficou com o bronze em uma decisão ratificada pelos árbitros apenas na fotografia. O resultado garantiu a americana na próxima Olimpíada, já que as três primeiras colocadas ganham a vaga.

O Mundial nas águas japonesas ocorre apenas oito meses após Ana Marcela se recuperar de uma lesão no ombro. E também após ela trocar de técnico. Depois de 10 anos trabalhando com o brasileiro Fernando Poossenti, a nadorara competiu sob o comando do italiano Fabrizio Antonelli.

"Estou vivendo um momento diferente, todos sabem. E fiz uma cirurgia. Voltar sete, oito meses depois e estar competindo de igual pra igual com essas meninas é muito importante. É um momento diferente, de transição, mas eu acredito muito no que posso fazer", disse a brasileira.