Ativistas ambientais invadem quadra e interrompem partida em Wimbledon

Wimbledon | AFP

A partida de tênis entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Sho Shimabukuro, pela primeira rodada de Wimbledon, foi brevemente interrompida nesta quarta-feira (5) quando dois ativistas da organização ambiental Just Stop Oil invadiram a quadra número 18.

Um homem e uma mulher saltaram a proteção e atiraram confetes laranja, "inofensivos para o ambiente", segundo a associação em comunicado, e peças de um puzzle. O homem então se sentou perto da rede.

Eles foram retirados do local pelos seguranças, enquanto o gramado era limpo para o reinício do jogo.

Funcionárias retiram objetos laranja jogados por ativistas em quadra de Wimbledon - Glyn Kirk/AFP

Just Stop Oil é uma organização que pede ao governo britânico que proíba o desenvolvimento de novas reservas de petróleo ou gás natural.

Ele já organizou várias ações em eventos esportivos de grande repercussão, com destaque para a partida de críquete entre Austrália e Inglaterra na semana passada ou a Copa do Mundo de sinuca, variante do bilhar muito popular no Reino Unido.

Os organizadores de Wimbledon afirmaram antes do início do torneio que a segurança foi reforçada para evitar esse tipo de ação.